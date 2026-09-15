Dakar : une pluie surprise accompagnée de fortes rafales de vent

XALIMANEWS:Alors que beaucoup pensaient que la saison des pluies touchait à sa fin, Dakar et sa banlieue ont été surprises ce mardi par une forte pluie.

Les précipitations, accompagnées de fortes rafales de vent, ont arrosé plusieurs quartiers de la capitale et de sa périphérie. Comme à chaque épisode pluvieux important, certaines routes pourraient être perturbées ou coupées par les eaux, entraînant des difficultés de circulation dans plusieurs zones.

Mais cette pluie n’a pas que des effets négatifs. Après plusieurs jours marqués par une forte chaleur, les précipitations ont apporté un peu de fraîcheur et de soulagement aux populations.

Reste désormais à surveiller l’évolution de la situation, notamment dans les zones habituellement exposées aux inondations.