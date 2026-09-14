Babacar Abba Mbaye à la SONAGED : un parcours entre politique, droit et gestion publique

XALIMANEWS — La nomination de Babacar Abba Mbaye à la tête de la Société nationale de Gestion des Déchets (SONAGED) marque l’arrivée d’un profil à la fois politique, technique et intellectuel. Juriste fiscaliste de formation, ancien député et ancien cadre de la Ville de Dakar, le nouveau Directeur général est présenté comme un homme de travail, de méthode et de discipline.

Natif de Saint-Louis, Babacar Abba Mbaye a fait ses premières armes dans un environnement politique où l’engagement, la rigueur et la formation militante occupaient une place centrale. Il a notamment été formé dans les rangs du Parti socialiste (PS), qui a constitué pendant plusieurs décennies l’une des grandes écoles politiques du Sénégal. Cette expérience lui a permis de se forger une culture politique et institutionnelle qui se manifestera plus tard dans ses différentes responsabilités.

Son parcours est également marqué par la rencontre avec les grandes figures de la vie politique sénégalaise. Selon son entourage, il a notamment bénéficié, à ses débuts, de l’attention et des encouragements de l’ancien président de la République Abdou Diouf.

Une première expérience au cœur de la gestion municipale

Avant de s’imposer sur la scène politique nationale, Babacar Abba Mbaye a acquis une solide expérience dans l’administration et la gestion des collectivités territoriales.

À la Ville de Dakar, il a occupé plusieurs fonctions au sein des services financiers. De juin 2010 à mai 2011, il a été conseiller aux affaires communales à la Direction administrative et financière. Il a ensuite été chargé de la fiscalité locale, avant de prendre, à partir de décembre 2011, des responsabilités liées à la gestion financière du Dakar Municipal Finance Program.

Ce passage dans l’administration municipale lui a permis de se confronter aux réalités concrètes de la gestion publique, loin des seules considérations politiques.

De l’expérience municipale à l’Assemblée nationale

Cette trajectoire l’a ensuite conduit vers l’Assemblée nationale. Élu lors des législatives du 31 juillet 2022, Babacar Abba Mbaye a siégé durant la XIVᵉ législature.

Au Parlement, il s’est particulièrement distingué par ses prises de parole et ses interventions sur des questions touchant à la gouvernance, aux finances publiques, à l’économie et à la vie politique nationale.

Son profil de juriste fiscaliste et sa capacité à développer des arguments sur des dossiers techniques lui ont permis de se faire remarquer dans l’hémicycle. Pour ses proches, cette période parlementaire a surtout confirmé une constante de son parcours : la recherche de la connaissance et la volonté de comprendre les dossiers avant de les défendre.

La formation comme fil conducteur

Après la fin de son mandat parlementaire en 2024, Babacar Abba Mbaye n’a pas choisi de s’éloigner du savoir. Il est retourné en France pour poursuivre ses études et renforcer davantage ses compétences.

Cette démarche illustre une caractéristique souvent mise en avant par ceux qui le connaissent : celle d’un responsable qui considère que la formation ne s’arrête pas avec l’obtention d’un diplôme ou l’accession à une fonction.

Du droit à la fiscalité, de la gestion publique à la politique, son parcours s’est construit autour d’une volonté constante d’apprendre et d’élargir ses compétences.

La SONAGED comme nouveau défi

Sa nomination à la Direction générale de la SONAGED lui ouvre désormais un nouveau chapitre.

La gestion des déchets constitue un enjeu majeur pour les villes sénégalaises. Elle touche directement au cadre de vie, à la salubrité, à l’environnement, à l’organisation urbaine et à la qualité des services publics.

À la tête de la SONAGED, Babacar Abba Mbaye devra donc transformer son expérience administrative, son expertise juridique et fiscale ainsi que son vécu politique en résultats concrets.

Il arrive avec un profil différent de celui d’un simple responsable politique : un homme qui connaît l’administration, les collectivités territoriales, le Parlement et les réalités de la gestion publique.

Cette nomination apparaît ainsi comme le choix d’un responsable appelé à mettre davantage l’accent sur le travail, la méthode et la performance.

De ses premières années dans le milieu politique à ses responsabilités municipales, de l’Assemblée nationale à la poursuite de ses études en France, Babacar Abba Mbaye a construit un parcours marqué par la mobilité, l’apprentissage et l’engagement.

À la SONAGED, il lui appartient désormais de démontrer que ce capital d’expérience et de connaissance peut se traduire en actions concrètes.

Un homme de savoir prend les commandes d’une structure où le savoir-faire, la rigueur et l’efficacité seront plus que jamais attendus

De PIDvito