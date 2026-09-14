Keur Massar Nord : Youssou Adouwa officialise sa candidature et rallie l’ARC d’Anta Babacar Ngom

XALIMANEWS – Le paysage politique de Keur Massar Nord connaît un nouveau développement. Le président-directeur général de You Immo, Youssou Adouwa, a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections municipales, à l’issue d’une rencontre citoyenne organisée à Keur Massar.

À cette occasion, l’homme d’affaires a également dévoilé la mise en place de l’Alliance pour le Développement de Keur Massar (ADKM), une nouvelle plateforme destinée à fédérer différents acteurs autour d’un projet local axé sur le développement de la commune.

Selon les initiateurs, l’ADKM entend mobiliser les jeunes, les femmes, les acteurs économiques ainsi que les différentes forces vives de Keur Massar Nord. L’ambition affichée est de proposer une nouvelle approche de la gestion municipale, avec un accent particulier sur les infrastructures, le cadre de vie, l’emploi et l’amélioration des conditions de vie des populations.

Youssou Adouwa rejoint l’ARC

Autre annonce majeure de cette rencontre : Youssou Adouwa officialise son adhésion à l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), formation politique dirigée par Anta Babacar Ngom.

Ce rapprochement marque ainsi le choix du candidat de s’inscrire dans une dynamique politique portée au niveau national par l’ARC, tout en développant une plateforme spécifiquement consacrée aux enjeux de Keur Massar Nord.

Pour Youssou Adouwa, la commune doit désormais miser sur une gouvernance locale davantage structurée et tournée vers les besoins réels des habitants.

« Keur Massar a besoin d’une gestion moderne, rigoureuse et proche des réalités de ses populations », a-t-il notamment déclaré, en présentant l’ADKM comme le cadre devant porter cette nouvelle dynamique.

Une nouvelle bataille locale en perspective

Avec l’officialisation de cette candidature et le rapprochement avec l’ARC, Youssou Adouwa entend désormais peser dans la prochaine bataille municipale à Keur Massar Nord.

À travers l’ADKM, il appelle à un rassemblement au-delà des clivages politiques et invite les citoyens désireux de s’impliquer dans l’avenir de la commune à rejoindre son initiative.

Cette entrée en scène ouvre ainsi une nouvelle séquence dans la recomposition politique locale, à l’approche des prochaines échéances municipales.