Societe

Keur Massar Nord : Youssou Adouwa officialise sa candidature et rallie l’ARC d’Anta Babacar Ngom

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
3 Min Read
Screenshot

XALIMANEWS – Le paysage politique de Keur Massar Nord connaît un nouveau développement. Le président-directeur général de You Immo, Youssou Adouwa, a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections municipales, à l’issue d’une rencontre citoyenne organisée à Keur Massar.

À cette occasion, l’homme d’affaires a également dévoilé la mise en place de l’Alliance pour le Développement de Keur Massar (ADKM), une nouvelle plateforme destinée à fédérer différents acteurs autour d’un projet local axé sur le développement de la commune.

Selon les initiateurs, l’ADKM entend mobiliser les jeunes, les femmes, les acteurs économiques ainsi que les différentes forces vives de Keur Massar Nord. L’ambition affichée est de proposer une nouvelle approche de la gestion municipale, avec un accent particulier sur les infrastructures, le cadre de vie, l’emploi et l’amélioration des conditions de vie des populations.

Youssou Adouwa rejoint l’ARC

DEPECHES

Babacar Abba Mbaye à la SONAGED : un parcours entre politique, droit et gestion publique
Deux sacres africains puis la retraite : Édouard Mendy a-t-il choisi le bon moment pour partir ?
Grand-Yoff : insultes, machette et tessons de bouteille… un récidiviste tente de tuer un mécanicien
Après les limogeages, l’heure des audits : les anciens DG et gestionnaires bientôt passés au crible

Autre annonce majeure de cette rencontre : Youssou Adouwa officialise son adhésion à l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), formation politique dirigée par Anta Babacar Ngom.

Ce rapprochement marque ainsi le choix du candidat de s’inscrire dans une dynamique politique portée au niveau national par l’ARC, tout en développant une plateforme spécifiquement consacrée aux enjeux de Keur Massar Nord.

Pour Youssou Adouwa, la commune doit désormais miser sur une gouvernance locale davantage structurée et tournée vers les besoins réels des habitants.

« Keur Massar a besoin d’une gestion moderne, rigoureuse et proche des réalités de ses populations », a-t-il notamment déclaré, en présentant l’ADKM comme le cadre devant porter cette nouvelle dynamique.

Une nouvelle bataille locale en perspective

Avec l’officialisation de cette candidature et le rapprochement avec l’ARC, Youssou Adouwa entend désormais peser dans la prochaine bataille municipale à Keur Massar Nord.

À travers l’ADKM, il appelle à un rassemblement au-delà des clivages politiques et invite les citoyens désireux de s’impliquer dans l’avenir de la commune à rejoindre son initiative.

Cette entrée en scène ouvre ainsi une nouvelle séquence dans la recomposition politique locale, à l’approche des prochaines échéances municipales.

Share This Article
Previous Article Babacar Abba Mbaye à la SONAGED : un parcours entre politique, droit et gestion publique
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Exécution budgétaire : 140,7 milliards générés sur 221,1 milliards attendus, les chiffres inquiètent

Societe

Édouard Mendy annonce sa retraite internationale : une page se tourne avec les Lions

Societe

Dette extérieure : les créanciers du Sénégal s’organisent face au traitement de la dette

Societe

Pétrole, gaz, agriculture, industrie : le gouvernement veut faire émerger des champions nationaux

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

À Athènes, la flamme des JOJ Dakar 2026 prend le chemin du Sénégal

A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo

Sports

Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 : le paradoxe d’une saison entre éclat africain et désillusion mondiale

Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira prépare son premier rendez-vous avec le Mozambique, Nicolas Jackson arrive lancé

Sports

CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience