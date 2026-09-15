Fadilou Keïta annonce son départ de la CDC : « Je pars avec le sentiment du devoir accompli »

XALIMANEWS: Fadilou Keïta n’est plus Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Il a annoncé avoir été démis de ses fonctions par un décret daté du 10 septembre 2026.

Dans un message annonçant son départ, l’ancien directeur général dit quitter ses fonctions avec « le sentiment du devoir accompli ». Une manière pour lui de dresser un premier bilan de son passage à la tête de l’institution.

Fadilou Keïta précise toutefois qu’il reviendra plus largement sur son action à la CDC. Il annonce une prise de parole après la cérémonie de passation de service.

Cette sortie devrait notamment permettre d’en savoir davantage sur les circonstances de son départ ainsi que sur les principaux dossiers conduits durant son passage à la tête de la CDC.