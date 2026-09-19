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Assemblée nationale : le projet de LFR 2026 officiellement déposé

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XALIMANEWS— L’Assemblée nationale a annoncé, ce vendredi, avoir officiellement reçu le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026.

Dans un communiqué rendu public le même jour, l’institution parlementaire précise que le projet a été régulièrement réceptionné au secrétariat général de l’Assemblée nationale.

Le document a été transmis en même temps qu’une lettre du président de la République. Il était également accompagné du décret ordonnant la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative pour l’exercice 2026.

Cette annonce intervient quelques heures après l’ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale. À cette occasion, le président de l’institution, Ousmane Sonko, avait indiqué que le Parlement était encore dans l’attente de recevoir le projet de LFR.

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Avec cette notification officielle, le processus parlementaire autour du projet de loi de finances rectificative pour 2026 peut désormais se poursuivre.

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