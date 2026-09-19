Assemblée nationale : le projet de LFR 2026 officiellement déposé

XALIMANEWS— L’Assemblée nationale a annoncé, ce vendredi, avoir officiellement reçu le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026.

Dans un communiqué rendu public le même jour, l’institution parlementaire précise que le projet a été régulièrement réceptionné au secrétariat général de l’Assemblée nationale.

Le document a été transmis en même temps qu’une lettre du président de la République. Il était également accompagné du décret ordonnant la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative pour l’exercice 2026.

Cette annonce intervient quelques heures après l’ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale. À cette occasion, le président de l’institution, Ousmane Sonko, avait indiqué que le Parlement était encore dans l’attente de recevoir le projet de LFR.

Avec cette notification officielle, le processus parlementaire autour du projet de loi de finances rectificative pour 2026 peut désormais se poursuivre.