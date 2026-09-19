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Élections : le chef de l’État va bientôt s’adresser aux Sénégalais

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XALIMANEWS— Le chef de l’État devrait prochainement prendre la parole pour se prononcer sur la tenue des prochaines élections. L’annonce a été faite par le ministre-conseiller, porte-parole de la Présidence de la République, Me Abdoulaye Tine.

Invité de l’émission « Nay Leer » de la RTS, Me Tine a indiqué que le président de la République s’adressera bientôt aux Sénégalais afin d’expliquer sa position sur la question électorale.

« Maintenant, écoutons le Président pour voir ce qu’il dira aux Sénégalais et l’argument qu’il leur donnera. Je pense que quand il s’exprimera, tout le monde comprendra. Il s’exprimera dans pas longtemps », a-t-il déclaré.

Au cours de l’émission, le ministre-conseiller est également revenu sur les dispositions légales encadrant l’organisation des élections. Selon lui, une modification de la loi prévoit désormais que le président de la République doit organiser les élections, au plus tard, au cours de l’année où son mandat arrive à terme.

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Me Abdoulaye Tine a également expliqué que, lorsqu’une décision est prise dans ce cadre, celle-ci doit être « motivée en droit et en faits ». Il a ainsi évoqué la possibilité pour le chef de l’État de s’adresser directement à la Nation afin d’expliquer les raisons qui pourraient justifier la non-tenue d’une élection à la date initialement prévue.

L’intervention annoncée du président de la République est donc attendue pour apporter des éclaircissements sur le calendrier électoral et les arguments juridiques qui sous-tendent la décision à venir.

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