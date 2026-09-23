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Diomaye Faye-Macron : les grands sujets évoqués à New York

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XALIMANEWS— Après son entretien avec le président du Burundi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré ce mardi son homologue français, Emmanuel Macron, au siège des Nations Unies, à New York.

Les deux chefs d’État ont notamment évoqué l’état du partenariat entre le Sénégal et la France ainsi que les perspectives de son approfondissement.

Au cours de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ont également échangé sur plusieurs enjeux de l’actualité internationale, particulièrement les questions liées à la paix et à la sécurité.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement au respect de la Charte des Nations Unies et au règlement pacifique des différends.

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L’entretien a également porté sur un sujet important pour l’avenir de l’organisation internationale : l’élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies.

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