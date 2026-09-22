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Du 24 au 26 septembre : voici les régions du Sénégal menacées par les fortes pluies

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Du 24 au 26 septembre : voici les régions du Sénégal menacées par les fortes pluies

XALIMANEWS – Le Sénégal devrait connaître une importante dégradation des conditions météorologiques entre le 24 et le 26 septembre 2026. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une période fortement pluvio-orageuse sur une grande partie du territoire, avec également des vents forts et une houle dangereuse sur le littoral.

Selon l’ANACIM, une perturbation sous forme ondulatoire va traverser le pays durant cette période. Les premières manifestations sont attendues dans la nuit du 23 au 24 septembre, avec des orages et des pluies faibles à modérées qui devraient prendre naissance en Casamance et dans les localités de l’Est, notamment Matam et Bakel.

Ces précipitations devraient ensuite s’étendre progressivement à plusieurs régions au cours de la journée du 24 septembre.

Plusieurs régions exposées aux fortes pluies

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L’agence météorologique prévoit des pluies fortes dans plusieurs parties du pays. L’Est, notamment Matam, Tambacounda et Kédougou, pourrait être particulièrement concerné.

Au Centre, les régions de Kaolack, Fatick, Thiès, Diourbel, Dakar et Kaffrine sont également placées sous vigilance en raison des précipitations attendues.

Le Sud du pays, ainsi que Saint-Louis et Louga, pourraient également enregistrer des pluies importantes.

La situation devrait se généraliser davantage entre la journée du 25 septembre et la matinée du 26 septembre, avec des activités pluvio-orageuses annoncées sur la quasi-totalité du territoire national.

Les précipitations seront modérées à assez fortes dans plusieurs localités, particulièrement le long du littoral et dans le Sud du pays.

Des vents de plus de 40 km/h et une houle de 2,5 mètres

Le littoral sénégalais fera également face à des conditions maritimes difficiles. Du 24 au 26 septembre, des vents forts pouvant dépasser 40 km/h sont attendus sur l’ensemble de la côte.

Une houle dangereuse pouvant atteindre 2,5 mètres est également annoncée.

Face à ces conditions, l’ANACIM recommande aux pêcheurs de consulter les bulletins météorologiques avant toute sortie en mer et d’observer la plus grande prudence.

L’ANACIM appelle à la vigilance

Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence pendant les épisodes pluvio-orageux, notamment en raison de la faible visibilité et des risques liés aux fortes pluies.

Les habitants des zones exposées sont également appelés à rester vigilants face aux risques d’inondation.

Du côté du secteur agricole, l’ANACIM recommande de reporter les opérations de traitement phytosanitaire jusqu’à la fin de l’épisode pluvieux. Les agriculteurs sont également invités à surveiller les risques d’inondation des parcelles.

La période du 24 au 26 septembre s’annonce donc particulièrement perturbée sur une grande partie du Sénégal, avec une vigilance accrue recommandée face aux pluies, aux orages, aux vents forts et aux conditions maritimes dangereuses.

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