A la UnePolitique

Thierno Alassane Sall charge Kiiraay : « Un soupou kandja de la honte »

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

XALIMANEWS— Le député Thierno Alassane Sall s’est livré à une critique virulente de la situation sociale et économique du Sénégal, tout en s’en prenant au nouveau paysage politique incarné notamment par le parti Kiiraay.

Dans une publication, le parlementaire estime que « tout semble normal » au Sénégal, alors que le pays se prépare à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Il dénonce notamment les difficultés persistantes liées à l’accès à l’électricité et à l’eau dans plusieurs localités.

Selon Thierno Alassane Sall, l’accès à l’eau demeure encore difficile pour une partie de la population, contrainte de recourir aux puits et à la corvée de la corde. Il évoque également les conséquences du manque d’électricité sur les activités économiques et l’accès aux soins de base dans certaines zones.

Le député aborde également la question de l’insécurité, de la circulation de la drogue, du coût du carburant et de l’émigration clandestine des jeunes. Il estime que les difficultés d’accès aux soins constituent également une source majeure de préoccupation pour les populations.

DEPECHES

Diomaye Faye-Macron : les grands sujets évoqués à New York
Coupures d’électricité au Sénégal : la Senelec annonce un retour à la normale d’ici la fin de la semaine
Corruption présumée à la FSF : Abdoulaye Fall et plusieurs responsables du football convoqués par la justice
Du 24 au 26 septembre : voici les régions du Sénégal menacées par les fortes pluies

Une charge contre le parti Kiiraay

Thierno Alassane Sall élargit ensuite sa critique au débat politique national. Il déplore que celui-ci soit, selon lui, largement consacré aux ralliements et aux recompositions autour de Kiiraay.

Avec une métaphore culinaire, le député compare cette formation politique à un « soupou kandja », présenté comme un mélange de différentes sensibilités politiques. Il évoque notamment des « condiments de Pastef », des « os de l’APR », ainsi qu’un « zeste du PDS » et un « soupçon de Takku-Wallu ».

Pour conclure, Thierno Alassane Sall ironise : « À défaut d’un véritable ceebu jën, Kiiraay nous sert ce soupou kandja de la honte. »

À travers cette sortie, le député critique ainsi à la fois les difficultés sociales auxquelles il estime que les Sénégalais restent confrontés et les recompositions politiques en cours autour de Kiiraay.

Share This Article
Previous Article Coupures d’électricité au Sénégal : la Senelec annonce un retour à la normale d’ici la fin de la semaine
Next Article Diomaye Faye-Macron : les grands sujets évoqués à New York
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneOpinions

L’an 1 du ministre Cheikh Niang : L’expérience d’une diplomatie de terrain au service du rayonnement du Sénégal

A la UneSociete

PLFR 2026 : le gouvernement prévoit une réforme des subventions sur l’électricité et le carburant

A la UneActualites

Après Washington et Abu Dhabi, Bassirou Diomaye Faye s’envole pour New York

A la UneActualites

Sadio Mané reçu par le président Bassirou Diomaye Faye : les échanges autour du projet SM10 AGRO

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Corruption présumée à la FSF : Abdoulaye Fall et plusieurs responsables du football convoqués par la justice

Sports

Tragique accident : l’ASC Ville de Dakar perd son meneur de jeu Mohamed Diouf

A la Une Sports

Patrick Vieira face à la presse : les grandes lignes de son projet pour les Lions

Sports

Patrick Vieira tend la main à la Génération 2002 : El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga au cœur de son projet

A la Une Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira dévoile sa première liste, cinq nouveaux visages et deux retours