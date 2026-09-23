Thierno Alassane Sall charge Kiiraay : « Un soupou kandja de la honte »

XALIMANEWS— Le député Thierno Alassane Sall s’est livré à une critique virulente de la situation sociale et économique du Sénégal, tout en s’en prenant au nouveau paysage politique incarné notamment par le parti Kiiraay.

Dans une publication, le parlementaire estime que « tout semble normal » au Sénégal, alors que le pays se prépare à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Il dénonce notamment les difficultés persistantes liées à l’accès à l’électricité et à l’eau dans plusieurs localités.

Selon Thierno Alassane Sall, l’accès à l’eau demeure encore difficile pour une partie de la population, contrainte de recourir aux puits et à la corvée de la corde. Il évoque également les conséquences du manque d’électricité sur les activités économiques et l’accès aux soins de base dans certaines zones.

Le député aborde également la question de l’insécurité, de la circulation de la drogue, du coût du carburant et de l’émigration clandestine des jeunes. Il estime que les difficultés d’accès aux soins constituent également une source majeure de préoccupation pour les populations.

Une charge contre le parti Kiiraay

Thierno Alassane Sall élargit ensuite sa critique au débat politique national. Il déplore que celui-ci soit, selon lui, largement consacré aux ralliements et aux recompositions autour de Kiiraay.

Avec une métaphore culinaire, le député compare cette formation politique à un « soupou kandja », présenté comme un mélange de différentes sensibilités politiques. Il évoque notamment des « condiments de Pastef », des « os de l’APR », ainsi qu’un « zeste du PDS » et un « soupçon de Takku-Wallu ».

Pour conclure, Thierno Alassane Sall ironise : « À défaut d’un véritable ceebu jën, Kiiraay nous sert ce soupou kandja de la honte. »

À travers cette sortie, le député critique ainsi à la fois les difficultés sociales auxquelles il estime que les Sénégalais restent confrontés et les recompositions politiques en cours autour de Kiiraay.