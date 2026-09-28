Reug Reug et l’affaire des billets noirs : ce qu’il a déclaré aux gendarmes

XALIMANEWS — Reug Reug et ses deux présumés complices, son oncle A. B. Ndiaye et le nommé D. Faye, devraient être déférés au parquet financier ce lundi. Le trio est visé dans une affaire portant notamment sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, de contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal et de blanchiment de capitaux.

Selon les éléments rapportés dans le cadre de l’enquête, près d’un milliard de francs CFA en billets noirs de 100 dollars auraient été saisis. Face aux enquêteurs de la brigade de recherches de Faidherbe, A. B. Ndiaye aurait affirmé être le seul propriétaire des billets saisis, cherchant ainsi à mettre son neveu hors de cause. De son côté, D. Faye aurait reconnu avoir reçu les billets d’un promoteur influent actuellement recherché par les gendarmes.

Entendu à son tour, Reug Reug aurait nié toute implication dans les faits. Le lutteur reconnaît toutefois avoir transporté un carton à bord d’une Mazda jusqu’à un appartement situé aux Maristes, avant de le remettre à son oncle. Il affirme avoir reçu le carton fermé et scellé, assurant ignorer son contenu et ne pas savoir qu’il s’agissait de billets noirs destinés à une opération de lavage.

Les enquêteurs auraient cependant confronté le champion de lutte à plusieurs éléments recueillis au cours de leurs investigations, notamment des opérations de filature, des écoutes et différents recoupements. Ils se seraient notamment interrogés sur sa présence dans l’appartement alors que les discussions portaient sur le lavage des billets, ainsi que sur sa participation présumée aux négociations relatives au partage des bénéfices entre les différents protagonistes.

Interrogé sur les raisons de sa présence sur les lieux, Reug Reug aurait expliqué être resté à la demande de son oncle, affirmant : « Il m’a dit de rester, je suis resté. Je ne savais pas que c’était illégal. » Une ligne de défense que les enquêteurs auraient confrontée aux éléments recueillis durant l’enquête.

À l’issue de ces auditions, le lutteur et ses deux présumés complices sont annoncés comme devant être présentés au parquet financier ce lundi. La suite de la procédure permettra de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.