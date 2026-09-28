Societe

Reug Reug et l’affaire des billets noirs : ce qu’il a déclaré aux gendarmes

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
3 Min Read

XALIMANEWS — Reug Reug et ses deux présumés complices, son oncle A. B. Ndiaye et le nommé D. Faye, devraient être déférés au parquet financier ce lundi. Le trio est visé dans une affaire portant notamment sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, de contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal et de blanchiment de capitaux.

Selon les éléments rapportés dans le cadre de l’enquête, près d’un milliard de francs CFA en billets noirs de 100 dollars auraient été saisis. Face aux enquêteurs de la brigade de recherches de Faidherbe, A. B. Ndiaye aurait affirmé être le seul propriétaire des billets saisis, cherchant ainsi à mettre son neveu hors de cause. De son côté, D. Faye aurait reconnu avoir reçu les billets d’un promoteur influent actuellement recherché par les gendarmes.

Entendu à son tour, Reug Reug aurait nié toute implication dans les faits. Le lutteur reconnaît toutefois avoir transporté un carton à bord d’une Mazda jusqu’à un appartement situé aux Maristes, avant de le remettre à son oncle. Il affirme avoir reçu le carton fermé et scellé, assurant ignorer son contenu et ne pas savoir qu’il s’agissait de billets noirs destinés à une opération de lavage.

Les enquêteurs auraient cependant confronté le champion de lutte à plusieurs éléments recueillis au cours de leurs investigations, notamment des opérations de filature, des écoutes et différents recoupements. Ils se seraient notamment interrogés sur sa présence dans l’appartement alors que les discussions portaient sur le lavage des billets, ainsi que sur sa participation présumée aux négociations relatives au partage des bénéfices entre les différents protagonistes.

DEPECHES

« Le pays est en pause » : cette sortie d’El Malick Ndiaye intrigue
SAMES : nouvelle grève de 24 heures, les médecins passent à l’offensive
Mozambique 0-1 Sénégal : Nicolas Jackson donne l’avantage aux Lions
Coupures d’électricité au Sénégal : la Senelec annonce un retour à la normale d’ici la fin de la semaine

Interrogé sur les raisons de sa présence sur les lieux, Reug Reug aurait expliqué être resté à la demande de son oncle, affirmant : « Il m’a dit de rester, je suis resté. Je ne savais pas que c’était illégal. » Une ligne de défense que les enquêteurs auraient confrontée aux éléments recueillis durant l’enquête.

À l’issue de ces auditions, le lutteur et ses deux présumés complices sont annoncés comme devant être présentés au parquet financier ce lundi. La suite de la procédure permettra de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.

Share This Article
Previous Article SAMES : nouvelle grève de 24 heures, les médecins passent à l’offensive
Next Article « Le pays est en pause » : cette sortie d’El Malick Ndiaye intrigue
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneSociete

PLFR 2026 : le gouvernement prévoit une réforme des subventions sur l’électricité et le carburant

A la UneActualites

Après Washington et Abu Dhabi, Bassirou Diomaye Faye s’envole pour New York

ActualitesÉconomie

PLFR 2026 : recettes en baisse, subventions énergétiques en hausse et déficit à 1 735 milliards FCFA

A la UneActualites

Sadio Mané reçu par le président Bassirou Diomaye Faye : les échanges autour du projet SM10 AGRO

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : Patrick Vieira, une première entre promesses et interrogations

A la Une Sports

Kalidou Koulibaly : « On va aller en Éthiopie pour essayer de prendre les trois points »

A la Une Sports

Corruption présumée à la FSF : Abdoulaye Fall et plusieurs responsables du football convoqués par la justice

Sports

Tragique accident : l’ASC Ville de Dakar perd son meneur de jeu Mohamed Diouf

A la Une Sports

Patrick Vieira face à la presse : les grandes lignes de son projet pour les Lions