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SAMES : nouvelle grève de 24 heures, les médecins passent à l’offensive

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XALIMANEWS — Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a décrété une nouvelle grève de 24 heures à compter de ce lundi, dans le cadre de son bras de fer avec le gouvernement.

Le mouvement concerne également les internes et les médecins en spécialisation, qui ont décidé de se joindre à la mobilisation. Cette nouvelle journée de grève risque ainsi de perturber le fonctionnement de plusieurs structures sanitaires à travers le pays.

À travers ce nouveau mot d’ordre, le SAMES entend maintenir la pression sur le gouvernement et obtenir des réponses à ses revendications. Le syndicat poursuit ainsi sa mobilisation, alors que les discussions avec les autorités restent au cœur des attentes du personnel de santé.

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