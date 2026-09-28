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« Le pays est en pause » : cette sortie d’El Malick Ndiaye intrigue

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XALIMANEWS — L’actualité politique sénégalaise est marquée par plusieurs prises de parole depuis l’étranger. À Paris, l’ancien Premier ministre Amadou Ba a annoncé un déploiement de la Nouvelle Responsabilité à partir du mois d’octobre. Lors d’une rencontre avec des responsables et militants de la diaspora française, il a présenté cette nouvelle phase comme un rendez-vous pour porter les propositions de son parti et contribuer au débat sur la situation du Sénégal.

Le président de la Nouvelle Responsabilité entend ainsi donner une nouvelle impulsion à sa formation politique, avec un déploiement annoncé sur le territoire national et auprès de la diaspora. L’objectif affiché est de mettre en avant des solutions face aux difficultés auxquelles le pays est confronté.

De son côté, le premier vice-président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, s’est exprimé depuis Bergame, en Italie. Le député de Pastef a dressé un constat préoccupant de la situation nationale, déclarant notamment : « Le pays est en pause, le Sénégal est en danger ». Son intervention intervient dans un contexte de débats politiques nourris autour de la trajectoire du pouvoir et des relations entre les différentes composantes de la majorité.

Ces deux prises de parole, venues de responsables issus de sensibilités politiques différentes, interviennent alors que le débat sur l’orientation du Sénégal et sur l’action des autorités se poursuit, aussi bien au pays qu’au sein de la diaspora.

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