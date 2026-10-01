Affaire des faux billets : rebondissement dans le dossier Reug Reug

XALIMANEWS: Le juge du troisième cabinet du tribunal de Dakar a placé le lutteur Reug Reug sous contrôle judiciaire dans l’affaire portant sur une affaire présumée de faux billets d’une valeur de 830 millions de francs CFA.

Selon le journal Libération, cette décision ne satisfait pas le parquet, qui avait requis le placement du lutteur sous mandat de dépôt. Pour contester la décision du magistrat instructeur, le ministère public a interjeté appel.

Il appartient désormais à la chambre d’accusation d’examiner la requête du procureur et de trancher sur le sort judiciaire de Reug Reug.

En attendant la décision de la juridiction, Reug Reug reste en liberté provisoire, avec l’obligation de se présenter tous les quinze jours devant le juge d’instruction, rapporte Libération.

Le lutteur avait été arrêté en même temps que son oncle, Amadou Bamba N., et le nommé Diégane F., présenté comme un « saltigué ». Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de contrefaçon de billets ayant cours légal, dans le cadre de cette affaire portant sur des faux billets estimés à 830 millions de francs CFA.

Contrairement à Reug Reug, son oncle et Diégane F. ont été placés sous mandat de dépôt.

L’affaire est désormais entre les mains de la chambre d’accusation, qui devra se prononcer sur l’appel introduit par le parquet