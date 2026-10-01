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Plan Diomaye pour la Casamance : un Conseil interministériel annoncé à Ziguinchor en novembre

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XALIMANEWS— Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô présidera, en novembre 2026 à Ziguinchor, un Conseil interministériel consacré au « Plan Diomaye pour la Casamance ».

Selon le communiqué du Conseil des ministres de mercredi, le Premier ministre a invité les ministres concernés à veiller à la bonne préparation de cette rencontre, qui se tiendra dans la capitale du Sud.

Doté d’un budget de 54 milliards de francs CFA, le « Plan Diomaye pour la Casamance » vise notamment à accompagner le retour des populations déplacées, la dépollution des terres ainsi que l’autonomisation économique des communautés locales.

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