Fadilou Keïta recherché par l’huissier avant son procès

XALIMANEWS – L’affaire opposant l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla à Fadilou Keïta, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), et à la web TV Sans Limites sera appelée devant le tribunal correctionnel de Dakar le 28 octobre prochain. Abdoulaye Sylla poursuit les prévenus pour diffamation, à la suite de propos attribués à Fadilou Keïta lors d’une émission diffusée sur la plateforme.

Selon Les Échos, l’huissier de justice chargé de notifier les citations à comparaître est parvenu à remettre les actes à Sans Limites ainsi qu’au représentant d’Abdoulaye Sylla. En revanche, la notification à Fadilou Keïta s’avère plus compliquée. L’auxiliaire de justice aurait tenté de le joindre à plusieurs reprises sur son numéro de téléphone, sans succès.

Toujours d’après le quotidien, l’huissier s’est également rendu à la CDC afin de lui remettre la citation. Mais Fadilou Keïta n’y était pas, et personne n’aurait accepté de réceptionner l’exploit en son nom, notamment parce qu’il n’occupe plus le poste de directeur général de l’institution. L’huissier entend toutefois poursuivre ses démarches et compte continuer à tenter de joindre l’ancien patron de la CDC afin de lui notifier officiellement la citation à comparaître avant l’audience du 28 octobre