Assemblée nationale : le groupe parlementaire Pastef condamne les incidents en plénière et annonce une plainte d’Ousmane Fall

XALIMANEWS: Le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes a condamné les incidents survenus lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale, mercredi 30 septembre 2026, mettant notamment en cause le député Abdou Mbow du groupe Takku Wallu.

Dans un communiqué, le groupe parlementaire Pastef affirme qu’Abdou Mbow « s’est une nouvelle fois illustré » par un comportement jugé « virulent et insolent ». Selon les députés de la majorité, l’élu aurait multiplié les incidents malgré les rappels à l’ordre du président de séance et alors qu’il disposait du temps de parole prévu par le règlement intérieur pour exprimer ses positions.

Pastef accuse également le député de porter « les germes et l’héritage de violence » qu’il attribue aux députés de l’APR lors des précédentes législatures. Le groupe parlementaire estime que les images de la séance illustrent, selon lui, des provocations répétées dans l’hémicycle.

Le communiqué revient également sur un incident survenu après le départ d’Abdou Mbow de l’hémicycle. Pastef affirme que le député aurait poursuivi les échanges dans les couloirs de l’Assemblée nationale, jusqu’à une altercation avec son collègue Ousmane Fall. Selon le groupe parlementaire, « la retenue » d’Ousmane Fall et de plusieurs députés Pastef aurait permis d’éviter que la situation ne dégénère davantage.

Pastef accuse Takku Wallu de vouloir détourner les débats

Dans son communiqué, le groupe parlementaire Pastef dénonce ce qu’il qualifie d’« attitude de provocation permanente » de la part du groupe Takku Wallu, estimant que celui-ci chercherait à substituer l’affrontement au débat parlementaire et les invectives aux arguments.

Pastef affirme également que les incidents pourraient avoir pour objectif de détourner l’attention des débats portant sur une proposition de loi relative à la santé en milieu carcéral, qui était en discussion lors de la séance.

Le groupe parlementaire de la majorité accuse ainsi Takku Wallu de vouloir, selon ses termes, « jeter le discrédit » sur la quinzième législature et de chercher à perturber la session extraordinaire ainsi que les initiatives législatives en cours.

Ousmane Fall annonce une plainte

Le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes assure par ailleurs qu’il ne répondra à « aucune violence », qu’elle survienne dans l’hémicycle ou dans l’espace public.

Il réaffirme sa volonté de défendre le débat démocratique, de faire respecter les règles de l’Assemblée nationale et de poursuivre la mise en œuvre du programme législatif de la majorité.

Enfin, le communiqué annonce qu’Ousmane Fall, avec le soutien du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, a saisi son avocat en vue du dépôt d’une plainte. Celle-ci porterait sur des faits présentés comme constitutifs de menaces, d’injures publiques et de diffamation.