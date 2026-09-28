CAN 2027 : le Sénégal face à l’Éthiopie pour se relancer

XALIMANEWS: L’équipe nationale de football du Sénégal affronte celle de l’Éthiopie, mardi à 13 heures, au Bahir Dar Stadium, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, dans le groupe J.

Accrochés vendredi par les Mambas du Mozambique, les Lions vont tenter de se relancer lors de ce déplacement à Bahir Dar, face à une sélection éthiopienne également battue lors de sa première sortie contre le Soudan.

Arrivés dimanche soir dans la région d’Amhara, située à environ 1 800 mètres d’altitude, les hommes de Patrick Vieira devront rapidement s’adapter aux conditions locales et surtout retrouver de l’efficacité afin de rester au contact du Soudan, actuel leader du groupe, qui se déplace à Maputo pour affronter le Mozambique.

Après une première sortie jugée en demi-teinte, le nouveau sélectionneur des champions d’Afrique est attendu sur plusieurs ajustements. Face au Mozambique, les Lions ont notamment montré des limites en seconde période, malgré une domination globale dans le jeu.

En attaque, l’absence de plusieurs cadres, notamment Sadio Mané, blessé, ainsi qu’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, a pesé. Alignés pour les suppléer, Nicolas Jackson, Abdoulaye Sima et Assane Diao n’ont pas réussi à véritablement faire la différence.

Dans l’entrejeu, Pape Gueye, Lamine Camara et Pape Matar Sarr ont également eu du mal à imposer le rythme et la maîtrise nécessaires pour permettre au Sénégal de prendre définitivement le dessus sur les Mozambicains.

Après la rencontre, Patrick Vieira avait reconnu les insuffisances de son équipe, affirmant avoir « identifié » les manquements observés à Maputo et promettant de les « combler » face à l’Éthiopie.

Les statistiques plaident en faveur des Lions. Le Sénégal a affronté l’Éthiopie à trois reprises et s’est imposé à chaque fois : 5-1 lors de la CAN 1965, puis 2-1 et 3-0 lors des éliminatoires de la CAN 2018.

À Bahir Dar, les Lions devront donc joindre le résultat à la manière pour lancer véritablement leur campagne qualificative.