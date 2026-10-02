Drame à la rue Félix-Éboué : une dispute entre coépouses vire au drame

XALIMANEWS — Selon le quotidien Libération, qui donne l’information, une altercation entre deux coépouses a viré au drame à la rue Félix-Éboué, à Dakar. Ndèye Fatou Ndour, âgée de 45 ans, a succombé après une dispute avec N. K., 53 ans.

D’après le journal, le différend serait né d’un incident banal concernant des ustensiles de cuisine. N. K. avait placé ses ustensiles devant la porte de sa chambre. En passant, Ndèye Fatou Ndour les aurait déplacés, entraînant leur dispersion.

Le geste aurait provoqué la colère de sa coépouse, qui s’en serait prise à elle. Après l’altercation, Ndèye Fatou Ndour a été victime d’un malaise aux environs de 17 heures.

Elle a été conduite à l’infirmerie de la caserne Malick Sy avant d’être transférée à l’hôpital Principal. Elle y est décédée vers 23 heures.

Interpellée par les enquêteurs, N. K. a nié avoir utilisé une arme lors de la confrontation. Elle a été placée en garde à vue pour homicide involontaire.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes du décès. Le procureur de la République a également été informé, précise Libération