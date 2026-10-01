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Installée conseillère communale de la jeunesse le 29 septembre, Bineta Wahabine Diop décède dans un accident

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XALIMANEWS— Le département de Podor est en deuil. Bineta Wahabine Diop, originaire de Walaldé et récemment installée comme conseillère communale de la jeunesse, a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu ce jeudi 1er octobre.

Le 29 septembre dernier, Bineta Wahabine Diop avait participé à la cérémonie d’installation des membres des Conseils communaux de la jeunesse (CJS), présidée au Grand Théâtre de Dakar par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Très engagée dans sa communauté, la jeune femme, affectueusement surnommée « Wallo Diop », était présentée comme une voix active de la jeunesse de Walaldé.

Son décès, survenu alors qu’elle regagnait sa localité après la cérémonie, a plongé le département de Podor dans une vive émotion.

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