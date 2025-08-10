Actualites

Projet de loi sur les lanceurs d’alerte : avancée démocratique ou aveu d’un système défaillant ?

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Le gouvernement sénégalais s’apprête à examiner le projet de loi n°13/2025 sur les lanceurs d’alerte, un texte présenté comme une étape majeure dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence. L’innovation la plus marquante ? L’instauration d’une prime de 10 % sur les montants recouvrés grâce aux signalements.

Si cette mesure est saluée comme une première en Afrique francophone, elle suscite aussi de vives interrogations. Pour Modou Beye, Inspecteur du Trésor et Directeur des finances et de la comptabilité de la SAFRU SA, cette monétisation de l’acte civique peut être perçue comme « l’aveu d’une faillite institutionnelle », révélant l’incapacité des organes de contrôle existants à endiguer seuls les malversations.

Des avancées notables

Le texte consacre un statut légal au lanceur d’alerte, garantit son anonymat et interdit les représailles. Il prévoit également la création d’un Fonds spécial de recouvrement, destiné à financer des projets sociaux tout en récompensant les dénonciateurs. L’encadrement du champ d’alerte et l’exclusion des informations protégées par le secret d’État visent à équilibrer transparence et sécurité nationale.

Des limites préoccupantes

Toutefois, l’analyse souligne plusieurs failles :

  • Un champ d’application jugé trop restrictif, limité aux crimes et délits financiers, laissant de côté des enjeux cruciaux comme l’environnement ou la santé publique.
  • La condition de « bonne foi », trop subjective, qui pourrait fragiliser la protection des lanceurs d’alerte.
  • Une protection des facilitateurs (journalistes, ONG, avocats) jugée réactive plutôt que proactive.
  • Des canaux de signalement trop rigides, imposant des délais et une hiérarchie qui pourraient freiner la divulgation et favoriser la dissimulation de preuves.

Entre inspirations internationales et réalités locales

L’étude comparative montre que, si le Sénégal rejoint certaines pratiques internationales, son dispositif reste partiellement conforme aux standards de l’OCDE, notamment en matière de définition large de l’alerte et de protection effective contre les représailles.

DEPECHES

Aliou Sall dément toute plainte contre Ousmane Sonko et annonce son retrait définitif de la politique
Amsatou Diop, ingénieure HVAC nucléaire : « Il faut oser. Le nucléaire a aussi sa place en Afrique. »
Cheikh Bâ élu à la tête de l’Ums : un programme en cinq axes pour l’indépendance et le bien-être des magistrats
Évènements de 2021-2024 : Le Parquet sang issue

Un pari à double tranchant

Pour Modou Beye, la réussite de ce projet passe par un élargissement du champ d’application, le remplacement du critère de « bonne foi » par celui des « motifs raisonnables de croire », un renforcement de la protection des facilitateurs et une réelle indépendance de l’autorité chargée de traiter les alertes.

En conclusion, si cette loi marque un pas important vers une meilleure gouvernance, elle ne saurait à elle seule garantir l’intégrité publique. Sans réforme structurelle des institutions de contrôle, la prime de 10 % risque de rester une incitation isolée dans un système qui peine encore à se réguler.

Share This Article
Previous Article Aliou Sall dément toute plainte contre Ousmane Sonko et annonce son retrait définitif de la politique
Next Article Audits annoncés dans certaines mairies : le maire de Hann Bel Air dénonce un « ciblage politique »
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Ousmane Diagne : ‘les critiques contre la Justice sont excessives et non objectives”

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Le grand débat de Financial Afrik : Sénégal Plan de redressement de Sonko : ambitions et limites

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Serigne Habib Sy à Montréal : visite fraternelle à la Dahira Muqtafina Canada

By
Xalima
SocieteXalima TV

Elimane Pouye face à l’opinion : transparence, rigueur et interpellations

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Expulsion de 42 familles de la Cité Fayçal : La Cour suprême freine la Sogepa

Actualites

Recrudescence du grand banditisme dans la Petite Côte : Guéréo, Somone, Ngaparou, Sindia, Pointe-Sarrene : des zones devenues terrains de prédilection des délinquants

A la UneActualites

Le Président Bassirou Diomaye Faye rend visite au Khalife général des Mourides à l’approche du Grand Magal”

Actualites

Le Premier ministre Ousmane Sonko en visite officielle en Turquie

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ismaila Sarr remporte le trophée de la Community Shield avec Crystal Palace

Sports

Afrobasket : Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive

Football Sports

CHAN 2025 : les Lions s’offrent un succès tactique et lancent idéalement leur tournoi

A la Une Sports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

A la Une Sports

Abdoulaye Fall élu nouveau président de la FSF