Justice financière : Lat Diop libéré et placé sous bracelet électronique, en attente de la décision du parquet général

La Chambre d’accusation financière a, une nouvelle fois, ordonné la libération de Lat Diop, assortie d’une assignation à résidence sous surveillance électronique. L’ancien ministre et directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) reste toutefois suspendu à la décision du parquet général, qui détient désormais la clé de son sort judiciaire.

Selon des sources proches du dossier, cette mesure intervient après un nouvel examen de la procédure engagée contre lui dans le cadre d’enquêtes liées à des présomptions d’irrégularités financières. La Chambre d’accusation a estimé que les conditions étaient réunies pour un aménagement de la détention préventive, optant pour un contrôle judiciaire renforcé via un bracelet électronique et une assignation à résidence.

Cette décision ne met cependant pas un terme à l’affaire. Le parquet général, qui peut s’opposer ou faire appel, doit se prononcer dans les prochains jours. Tant que cette position n’est pas connue, l’avenir judiciaire de Lat Diop demeure incertain.

Pour rappel, Lat Diop avait été interpellé et placé en détention dans le cadre d’investigations sur la gestion de la LONASE, organisme qu’il a dirigé jusqu’à son départ du gouvernement. Ses avocats plaident depuis plusieurs semaines pour une libération, estimant que leur client présente toutes les garanties de représentation.

En attendant, l’ancien responsable public devrait rester chez lui, sous contrôle électronique, dans l’attente du verdict final du parquet général.