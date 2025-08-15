En route vers le SIG Sénégal–France : la délégation sénégalaise en mission préparatoire à Paris

À quelques semaines du prochain Séminaire intergouvernemental (SIG) Sénégal–France, qui réunira à Dakar les Premiers ministres des deux pays, une délégation sénégalaise s’est rendue à Paris pour affiner les grandes orientations de cette rencontre stratégique.

Conduite par Boubacar Camara, Ministre et Secrétaire général du Gouvernement, aux côtés de Cheikh Dieng, Secrétaire général adjoint, la mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel Vision Sénégal 2050, feuille de route à long terme pour le développement économique, social et institutionnel du pays.

Au programme des discussions : gouvernance, pilotage stratégique et innovation publique. Les échanges avec la partie française ont porté sur le partage de meilleures pratiques en matière de coordination gouvernementale, de modernisation de l’action publique et de suivi des politiques prioritaires.

Selon des sources diplomatiques, cette mission préparatoire marque une étape décisive dans la définition des contours du futur SIG, appelé à renforcer la coopération bilatérale sur des dossiers majeurs, allant du développement durable à la transformation numérique, en passant par l’éducation et la sécurité.

Le séminaire, qui se tiendra prochainement, devrait ainsi redéfinir les priorités et modalités du partenariat stratégique Sénégal–France, dans un contexte international où les deux pays cherchent à conjuguer leurs efforts pour relever des défis communs.