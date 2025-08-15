Actualites

En route vers le SIG Sénégal–France : la délégation sénégalaise en mission préparatoire à Paris

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

À quelques semaines du prochain Séminaire intergouvernemental (SIG) Sénégal–France, qui réunira à Dakar les Premiers ministres des deux pays, une délégation sénégalaise s’est rendue à Paris pour affiner les grandes orientations de cette rencontre stratégique.

Conduite par Boubacar Camara, Ministre et Secrétaire général du Gouvernement, aux côtés de Cheikh Dieng, Secrétaire général adjoint, la mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel Vision Sénégal 2050, feuille de route à long terme pour le développement économique, social et institutionnel du pays.

Au programme des discussions : gouvernance, pilotage stratégique et innovation publique. Les échanges avec la partie française ont porté sur le partage de meilleures pratiques en matière de coordination gouvernementale, de modernisation de l’action publique et de suivi des politiques prioritaires.

Selon des sources diplomatiques, cette mission préparatoire marque une étape décisive dans la définition des contours du futur SIG, appelé à renforcer la coopération bilatérale sur des dossiers majeurs, allant du développement durable à la transformation numérique, en passant par l’éducation et la sécurité.

Le séminaire, qui se tiendra prochainement, devrait ainsi redéfinir les priorités et modalités du partenariat stratégique Sénégal–France, dans un contexte international où les deux pays cherchent à conjuguer leurs efforts pour relever des défis communs.

DEPECHES

Magal de Touba 2025 : Une participation record de plus de 6,5 millions de fidèles
Décès d’Alassane Cissé : la presse sénégalaise perd l’une de ses voix les plus respectées
Cérémonie officielle Magal 2025 : Les mises en garde du Khalife Général des Mourides
“Moss Dem” : Me Patrick Kabou raille une opposition qu’il juge « illusoire »
Share This Article
Previous Article Magal de Touba 2025 : Une participation record de plus de 6,5 millions de fidèles
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

SportsXalima TV

« De la lutte au milliard » : la vision audacieuse de Mouhamed Ndao Tyson

By
Xalima
DepechesXalima TV

De Paris à Chikory : Mame Thierno Birahime retrace son parcours

By
Xalima
A la UneXalima TV

TURQUIE : Ousmane Sonko rassure la communauté sénégalaise

By
Xalima
A la UneXalima TV

Ousmane Diagne : ‘les critiques contre la Justice sont excessives et non objectives”

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Injustice judiciaire au Sénégal : le cas Lat Diop au cœur des critiques

Actualites

Justice financière : Lat Diop libéré et placé sous bracelet électronique, en attente de la décision du parquet général

Actualites

Serigne Bass livre des confidences inédites sur Macky Sall

Actualites

Projet de loi sur les lanceurs d’alerte : avancée démocratique ou aveu d’un système défaillant ?

Previous Next
A LIRE AUSSI
Basket

AFROBASKET 2025 – Deuxième journéeLe Sénégal tombe face à l’Égypte (91-77) et perd Gora Camara sur blessure

Sports

Afrobasket masculin : le Sénégal s’impose devant l’Ouganda en match d’ouverture, 88-53

Sports Xalima TV

« De la lutte au milliard » : la vision audacieuse de Mouhamed Ndao Tyson

Sports

Ismaila Sarr remporte le trophée de la Community Shield avec Crystal Palace

Sports

Afrobasket : Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive