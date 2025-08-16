Khalifa Sall appelle à une synergie entre État et collectivités locales face aux inondations

Alors que de fortes précipitations s’abattent depuis plusieurs jours sur Dakar et plusieurs localités du Sénégal, provoquant de graves inondations, Khalifa Sall a appelé à une meilleure coordination entre l’État et les collectivités territoriales.

Dans un message diffusé ce week-end, l’ancien maire de Dakar a exprimé sa solidarité envers « les familles éprouvées et les sinistrés » et salué « l’élan de proximité et d’engagement des maires qui, dès les premières heures, se sont portés aux côtés des populations ».

Si les autorités locales sont en première ligne pour répondre aux urgences, l’accent est mis sur la nécessité d’une réponse structurelle. « Il demeure essentiel que l’État poursuive et intensifie la politique d’assainissement, tout en renforçant l’accompagnement des collectivités territoriales », souligne Khalifa Sall, insistant sur une approche conjointe.

Chaque saison des pluies, Dakar et sa périphérie voient ressurgir le spectre des inondations. Ces épisodes, aggravés par l’urbanisation rapide et le manque d’infrastructures adéquates, exposent des milliers de familles à des pertes matérielles importantes et, parfois, à des drames humains.

Le gouvernement sénégalais a, ces dernières années, lancé plusieurs programmes d’assainissement et de drainage. Mais leur efficacité reste régulièrement mise en cause par les habitants des quartiers les plus vulnérables. Pour les observateurs, seule « une synergie entre puissance publique et gouvernance locale » pourra permettre de venir à bout de ce fléau récurrent.

En attendant, les sinistrés s’organisent souvent avec l’aide des associations et des élus municipaux, qui tentent d’apporter des solutions immédiates à une crise devenue, au fil du temps, un enjeu politique majeur au Sénégal.