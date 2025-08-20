A la UneÉconomie

Ousmane Sonko appelle le secteur privé à se mobiliser autour du plan de redressement économique

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a reçu, mercredi 20 août à Dakar, les représentants du patronat national à la Primature. Cette rencontre visait à associer les acteurs économiques à la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social « Jubbanti Koom », dévoilé au début du mois.

Dans son allocution liminaire, le chef du gouvernement a retracé les principales étapes franchies depuis l’élection, en mars 2024, du président Bassirou Diomaye Faye : l’audit des finances publiques, la définition de la Vision Sénégal 2050 et, plus récemment, la présentation d’un plan d’urgence destiné à relancer l’économie et à renforcer la cohésion sociale.

M. Sonko a insisté sur « la place centrale » que le secteur privé doit occuper dans l’opérationnalisation des grands projets et programmes de l’État, dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires mais aussi par des attentes sociales élevées.

Les organisations patronales, invitées à s’exprimer, ont salué l’initiative et affirmé leur volonté d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan, tout en appelant à un dialogue régulier entre l’exécutif et les entreprises.

Clôturant les travaux, le Premier ministre a exhorté les entrepreneurs à un « sursaut patriotique », condition, selon lui, d’un redressement durable du pays et d’une transformation structurelle de l’économie sénégalaise.

