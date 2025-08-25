A la UneActualites

Justice : Doudou Coulibaly condamné avec sursis pour offense à un chef d’État étranger

Le verdict est tombé ce lundi dans l’affaire opposant le ministère public à Doudou Coulibaly. Le prévenu a été reconnu coupable d’offense à un chef d’État étranger et condamné à trois mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 300 000 francs CFA.

Toutefois, le tribunal l’a relaxé du chef d’accusation d’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l’État, une accusation qui avait suscité de vifs débats autour de la protection juridique du Premier ministre.

Entre la volonté du parquet d’élargir l’interprétation des textes et la fermeté affichée par les juges dans leur lecture du droit, la décision marque une limite claire : la qualification d’« offense au Premier ministre » ne tient pas juridiquement.

L’avocat de la défense, Me El Hadji Diouf, n’a pas manqué de railler la démarche du parquet, qu’il a qualifiée de « tentative ridicule et sans fondement ». Selon lui, cette décision conforte la primauté du droit sur « les manœuvres politiciennes ».

Ce jugement relance le débat sur l’étendue de la protection pénale accordée aux plus hautes autorités de l’État. Si l’offense au chef de l’État est clairement définie et réprimée, la question reste entière quant au statut du Premier ministre.

