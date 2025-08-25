Le rappeur Ada Kanibal interpelle le nouveau maire de Dakar : “Il est temps d’en finir avec les magouilles autour des cultures urbaines”

Dans un message incisif sur Facebook, le rappeur dénonce des années de marginalisation des artistes urbains par les anciennes équipes municipales et appelle à un changement de cap avec l’arrivée d’Abass Fall à la tête de la Ville de Dakar.

Le rappeur Ada Kaniba, figure respectée de la scène hip-hop sénégalaise, a publié ce lundi 25 août un message au ton direct et critique, dans lequel il interpelle la nouvelle équipe municipale de Dakar, tout en félicitant Abass Fall pour son élection à la mairie.

Dans un post diffusé sur sa page Facebook, Ada Kaniba dénonce une situation qu’il estime avoir trop longtemps perduré : le détournement des ressources destinées aux cultures urbaines par des individus se présentant comme “acteurs culturels”, mais qu’il qualifie sans détour d’opportunistes enrichis sur le dos des vrais artistes.

« Durant les mandats de tous les anciens maires de Dakar jusqu’à présent, on a eu des soi-disant “acteurs” de la culture urbaine qui se sont faits millionnaires sur le dos des vrais acteurs : les artistes et tous ceux qui contribuent à son développement. »

Un appel à rompre avec le favoritisme et le népotisme

Le rappeur évoque un climat marqué par le boycott et l’ostracisme de nombreux artistes urbains, qui, selon lui, ont été systématiquement écartés des dispositifs de soutien public au profit de cercles restreints liés au pouvoir en place.

« Ces artistes ont subi leur boycott avec dignité », rappelle-t-il, avant d’exprimer l’espoir d’un changement réel avec la nouvelle équipe municipale.

Ada Kaniba appelle ainsi le maire Abass Fall à mettre un terme aux pratiques de magouilles, de favoritisme et de népotisme dans la gestion des fonds et des programmes destinés à la culture urbaine, un secteur pourtant central dans la vie artistique et sociale de la capitale.

La culture urbaine, enjeu de gouvernance locale

Cette sortie publique met en lumière une question de fond : la place réelle accordée aux cultures urbaines dans les politiques municipales, alors même que le hip-hop, le graffiti, la danse urbaine ou encore le slam participent depuis des décennies au rayonnement culturel et à l’éducation populaire dans les quartiers de Dakar.

Pour de nombreux observateurs, le message d’Ada Kaniba traduit un ras-le-bol largement partagé par les acteurs de terrain, souvent marginalisés dans les circuits de financement et de reconnaissance.

Un message de vigilance, mais aussi d’espoir

Malgré le ton critique, le message du rappeur se veut également porteur d’espoir. Il félicite le nouveau maire pour son élection et l’invite à marquer une rupture nette avec les pratiques du passé, en instaurant une gouvernance culturelle plus inclusive, transparente et tournée vers l’intérêt général.

« Espérons que cette nouvelle mairie saura mettre un point final à leurs magouilles », conclut-il.

Alors que le maire Abass Fall prend ses fonctions dans une ville jeune, créative et exigeante, les regards se tournent désormais vers les premiers actes symboliques et concrets de sa gestion, notamment dans le champ de la culture. La balle est dans le camp de la nouvelle municipalité.