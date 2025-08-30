Crise au GFM : Les travailleurs réagissent avec brassards rouges et préavis de grève

Le Groupe Futurs Médias (GFM) se trouve en pleine tourmente. En effet, la direction a récemment dévoilé un plan de redressement qui inclut des licenciements dans le but de relancer l’entreprise, une mesure qui a provoqué une vive réaction de la part du SYNPICS GFM (Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal).

Une mobilisation collective face au plan de redressement

Lors de l’assemblée générale du 26 août 2025, les travailleurs du GFM ont exprimé leur désapprobation face à ce projet de redressement qu’ils jugent inacceptable. En guise de protestation, l’ensemble du personnel a décidé de porter un brassard rouge ce vendredi, symbolisant leur mécontentement et leur solidarité dans cette lutte.

Préavis de grève et appel au dialogue

Le syndicat a également annoncé qu’il déposait un préavis de grève contre la démarche de la direction, qu’il qualifie de “unilatérale”. Le SYNPICS GFM exige la préservation des acquis des travailleurs et appelle à l’ouverture d’un dialogue sincère pour résoudre la crise qui secoue actuellement le groupe.

“Nous réclamons que nos droits soient respectés et que des négociations honnêtes soient entamées. Le bien-être des employés doit être une priorité, surtout en période de redressement”, a déclaré un représentant du syndicat.

Unité et détermination des salariés

Le bureau du SYNPICS GFM a lancé un appel à l’unité et à la détermination des salariés afin de peser dans les négociations futures. Le syndicat souligne l’importance de maintenir la cohésion entre les travailleurs pour faire face à cette crise et obtenir des garanties sur leurs droits et leurs conditions de travail.