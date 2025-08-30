Societe

Crise au GFM : Les travailleurs réagissent avec brassards rouges et préavis de grève

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le Groupe Futurs Médias (GFM) se trouve en pleine tourmente. En effet, la direction a récemment dévoilé un plan de redressement qui inclut des licenciements dans le but de relancer l’entreprise, une mesure qui a provoqué une vive réaction de la part du SYNPICS GFM (Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal).

Une mobilisation collective face au plan de redressement

Lors de l’assemblée générale du 26 août 2025, les travailleurs du GFM ont exprimé leur désapprobation face à ce projet de redressement qu’ils jugent inacceptable. En guise de protestation, l’ensemble du personnel a décidé de porter un brassard rouge ce vendredi, symbolisant leur mécontentement et leur solidarité dans cette lutte.

Préavis de grève et appel au dialogue

Le syndicat a également annoncé qu’il déposait un préavis de grève contre la démarche de la direction, qu’il qualifie de “unilatérale”. Le SYNPICS GFM exige la préservation des acquis des travailleurs et appelle à l’ouverture d’un dialogue sincère pour résoudre la crise qui secoue actuellement le groupe.

“Nous réclamons que nos droits soient respectés et que des négociations honnêtes soient entamées. Le bien-être des employés doit être une priorité, surtout en période de redressement”, a déclaré un représentant du syndicat.

Unité et détermination des salariés

Le bureau du SYNPICS GFM a lancé un appel à l’unité et à la détermination des salariés afin de peser dans les négociations futures. Le syndicat souligne l’importance de maintenir la cohésion entre les travailleurs pour faire face à cette crise et obtenir des garanties sur leurs droits et leurs conditions de travail.

DEPECHES

Solidarité et sécurité : La Police nationale de Thiès organise une collecte de sang pour sauver des vies
Golf Sud : La Brigade des Stupéfiants frappe fort, démantèle un réseau de trafic de drogue
Réponse gouvernementale coordonnée face aux inondations : un plan national renforcé
La contre-expertise médicale sur Farba Ngom révèle des risques alarmants
Share This Article
Previous Article Loi sur l’accès à l’information : Le Sénégal favorise une gouvernance plus transparente et responsable
Next Article Confrontation entre Waly Diouf Bodian et Madiambal Diagne : accusations mutuelles et déception
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneSociete

Sénégal-France : Un Petit-Déjeuner de Travail pour Renforcer les Liens”

Societe

Le Barreau Sénégalais en Deuil : Me Abdoulaye Babou n’est plus

Societe

Diamaguène : un homme interpellé pour vente de viande impropre à la consommation

Societe

Drame à Matam : deux enfants meurent suite à l’effondrement d’un mur

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte Sports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise

Football

CHAN : les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

Lutte Sports

Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

Football Sports

CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale