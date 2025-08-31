A la UneActualites

Du Sahel à Tokyo, la diplomatie du concret pour le président sénégalais

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

En marge de la neuvième édition de la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique), tenue à Yokohama, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a multiplié les rencontres bilatérales de haut niveau, dans un effort visible de redéfinir les partenariats africains sur des bases plus équilibrées et stratégiques.

Rencontre avec la Mauritanie : une diplomatie de proximité

Le chef de l’État s’est d’abord entretenu avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux dirigeants, à la tête de pays liés par « l’histoire, la géographie et un destin partagé », ont affiché une volonté commune de renforcer la concertation bilatérale sur les dossiers régionaux — notamment la sécurité au Sahel, la gestion des ressources naturelles partagées et les flux migratoires.

Ce tête-à-tête fraternel, selon les termes des délégations, illustre la dynamique de solidarité régionale que le Sénégal entend consolider, dans un contexte ouest-africain en recomposition.

Vers un nouvel axe Dakar–Tunis

Le président Faye a ensuite échangé avec la Première ministre de Tunisie, Sarra Zaafrani Zenzri. Cette rencontre a débouché sur la volonté affichée de renforcer les liens économiques entre les deux pays, en misant notamment sur une synergie accrue des secteurs privés. À l’heure où le commerce intra-africain reste en deçà de son potentiel, Dakar et Tunis entendent jouer un rôle moteur dans une intégration économique continentale concrète.

Un partenariat stratégique avec Tokyo

Moment fort de la visite : l’entretien entre le président sénégalais et le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba. Le dirigeant nippon a exprimé son intérêt pour l’approfondissement de la coopération bilatérale, et notamment pour la promotion des échanges culturels et éducatifs dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar en 2026.

DEPECHES

Communication présidentielle : l’analyse d’Idrissa Fall Cissé sur un déficit de récit
Vision 2050, réformes fiscales, jeunesse : les trois leviers du “match économique” sénégalais
Petit-déjeuner à l’Élysée, mémoire à Dakar : les temps forts du dialogue Macron–Faye
Paix, gouvernance, jeunesse : la diplomatie offensive de Diomaye Faye au Japon

Le président Faye, quant à lui, a insisté sur la nécessité d’un soutien japonais renforcé à la formation professionnelle, pilier essentiel de la stratégie sénégalaise pour l’emploi et le développement. Des secteurs clés comme l’énergie, le numérique ou encore l’agriculture ont également été évoqués comme des priorités d’investissement.

Share This Article
Previous Article Du Japon à la France, Bassirou Diomaye Faye imprime sa marque diplomatique
Next Article Santé, agriculture, investissement : les grands axes de la visite de Diomaye Faye au Japon
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Santé, agriculture, investissement : les grands axes de la visite de Diomaye Faye au Japon

A la UneActualites

Du Japon à la France, Bassirou Diomaye Faye imprime sa marque diplomatique

Actualites

Malick Ndiaye en visite à Thiénaba : foi, paix et prières pour la stabilité du Sénégal

A la UneDepeches

Dakar accueille la 54ᵉ réunion du Comité exécutif de l’UPCI sous la présidence d’El Malick Ndiaye

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

A la Une Sports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson

Football

Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros

Lutte Sports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise