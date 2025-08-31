A la UneActualites

Santé, agriculture, investissement : les grands axes de la visite de Diomaye Faye au Japon

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

À l’occasion de sa participation à la 9ᵉ édition de la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique), le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mené, en marge de la conférence, une série de rencontres économiques et institutionnelles de haut niveau, confirmant l’ambition de son gouvernement de faire du Sénégal une porte d’entrée stratégique en Afrique.

JETRO, JBIC, Keidanren : des ponts économiques en construction

Le chef de l’État a d’abord été reçu par le président de la Japan External Trade Organization (JETRO), bras économique du ministère japonais de l’Économie. Les discussions ont porté sur la consolidation de la présence des entreprises japonaises au Sénégal — au nombre de 25 actuellement — et sur la participation de JETRO au Forum Invest in Sénégal prévu en octobre à Dakar.

Dans la même dynamique, le président Faye a reçu les responsables de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), et les représentants de la Keidanren, la puissante fédération économique japonaise qui regroupe plus de 1 500 grandes entreprises. L’objectif affiché : faciliter l’investissement privé japonais au Sénégal, en explorant des secteurs jugés stratégiques comme les infrastructures, l’énergie, la logistique ou encore la santé.

Un dialogue renforcé avec les géants industriels et les fonds d’investissement

Au cours de cette séquence diplomatique, le président Faye a reçu le président de Kubota Corporation, entreprise majeure dans le machinisme agricole, avec qui il a évoqué le potentiel d’un partenariat renforcé dans le domaine agricole et industriel.

Autre moment important : la rencontre avec le Keizai Doyukai, organisation patronale japonaise engagée dans l’investissement en Afrique. Avec la Banque africaine de développement (BAD), les représentants ont annoncé une hausse significative de leur fonds d’investissement, passant de 5 à 100 millions de dollars, avec le Sénégal comme hub privilégié.

DEPECHES

Communication présidentielle : l’analyse d’Idrissa Fall Cissé sur un déficit de récit
Vision 2050, réformes fiscales, jeunesse : les trois leviers du “match économique” sénégalais
Petit-déjeuner à l’Élysée, mémoire à Dakar : les temps forts du dialogue Macron–Faye
Paix, gouvernance, jeunesse : la diplomatie offensive de Diomaye Faye au Japon

Partenariats sociaux et sanitaires : cap sur l’impact

Le Président a également accordé une audience à la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM). L’entretien a porté sur le renforcement des cantines scolaires, l’autonomisation des femmes rurales et l’accès à l’eau, pour une sécurité alimentaire durable.

Dans le domaine de la santé, un memorandum d’entente a été signé avec Carrefour Médical et NIPRO Corporation pour la production de kits d’hémodialyse au Sénégal, avec pour objectif de réduire significativement leur coût (de 35 000 à 25 000 FCFA) et d’améliorer l’accès aux soins.

Yokohama, JICA, FMI : vers une coopération multiforme

Reçu par le maire de Yokohama, ville hôte de la TICAD 9, le chef de l’État a également ouvert la voie à des partenariats urbains et environnementaux avec les collectivités sénégalaises, dans la gestion des déchets, l’eau ou l’aménagement.

Il s’est aussi entretenu avec le directeur général adjoint du FMI, avec lequel il a échangé sur les perspectives économiques du pays et sur le renforcement du partenariat avec l’institution de Bretton Woods.

Enfin, sa rencontre avec le président de la JICA, Tanaka Akihiko, a été l’occasion de réaffirmer la solidité de la coopération bilatérale, notamment autour de la formation, des infrastructures et de l’innovation.

Un moment de communion avec la diaspora

Avant de clore son séjour, le président Faye a rencontré la communauté sénégalaise du Japon, saluant sa contribution au rayonnement du pays et réaffirmant les liens de solidarité entre la Nation et sa diaspora.

Share This Article
Previous Article Du Sahel à Tokyo, la diplomatie du concret pour le président sénégalais
Next Article Paix, gouvernance, jeunesse : la diplomatie offensive de Diomaye Faye au Japon
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Du Sahel à Tokyo, la diplomatie du concret pour le président sénégalais

A la UneActualites

Du Japon à la France, Bassirou Diomaye Faye imprime sa marque diplomatique

Actualites

Malick Ndiaye en visite à Thiénaba : foi, paix et prières pour la stabilité du Sénégal

A la UneDepeches

Dakar accueille la 54ᵉ réunion du Comité exécutif de l’UPCI sous la présidence d’El Malick Ndiaye

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

A la Une Sports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson

Football

Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros

Lutte Sports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise