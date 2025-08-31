Santé, agriculture, investissement : les grands axes de la visite de Diomaye Faye au Japon

À l’occasion de sa participation à la 9ᵉ édition de la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique), le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mené, en marge de la conférence, une série de rencontres économiques et institutionnelles de haut niveau, confirmant l’ambition de son gouvernement de faire du Sénégal une porte d’entrée stratégique en Afrique.

JETRO, JBIC, Keidanren : des ponts économiques en construction

Le chef de l’État a d’abord été reçu par le président de la Japan External Trade Organization (JETRO), bras économique du ministère japonais de l’Économie. Les discussions ont porté sur la consolidation de la présence des entreprises japonaises au Sénégal — au nombre de 25 actuellement — et sur la participation de JETRO au Forum Invest in Sénégal prévu en octobre à Dakar.

Dans la même dynamique, le président Faye a reçu les responsables de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), et les représentants de la Keidanren, la puissante fédération économique japonaise qui regroupe plus de 1 500 grandes entreprises. L’objectif affiché : faciliter l’investissement privé japonais au Sénégal, en explorant des secteurs jugés stratégiques comme les infrastructures, l’énergie, la logistique ou encore la santé.

Un dialogue renforcé avec les géants industriels et les fonds d’investissement

Au cours de cette séquence diplomatique, le président Faye a reçu le président de Kubota Corporation, entreprise majeure dans le machinisme agricole, avec qui il a évoqué le potentiel d’un partenariat renforcé dans le domaine agricole et industriel.

Autre moment important : la rencontre avec le Keizai Doyukai, organisation patronale japonaise engagée dans l’investissement en Afrique. Avec la Banque africaine de développement (BAD), les représentants ont annoncé une hausse significative de leur fonds d’investissement, passant de 5 à 100 millions de dollars, avec le Sénégal comme hub privilégié.

Partenariats sociaux et sanitaires : cap sur l’impact

Le Président a également accordé une audience à la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM). L’entretien a porté sur le renforcement des cantines scolaires, l’autonomisation des femmes rurales et l’accès à l’eau, pour une sécurité alimentaire durable.

Dans le domaine de la santé, un memorandum d’entente a été signé avec Carrefour Médical et NIPRO Corporation pour la production de kits d’hémodialyse au Sénégal, avec pour objectif de réduire significativement leur coût (de 35 000 à 25 000 FCFA) et d’améliorer l’accès aux soins.

Yokohama, JICA, FMI : vers une coopération multiforme

Reçu par le maire de Yokohama, ville hôte de la TICAD 9, le chef de l’État a également ouvert la voie à des partenariats urbains et environnementaux avec les collectivités sénégalaises, dans la gestion des déchets, l’eau ou l’aménagement.

Il s’est aussi entretenu avec le directeur général adjoint du FMI, avec lequel il a échangé sur les perspectives économiques du pays et sur le renforcement du partenariat avec l’institution de Bretton Woods.

Enfin, sa rencontre avec le président de la JICA, Tanaka Akihiko, a été l’occasion de réaffirmer la solidité de la coopération bilatérale, notamment autour de la formation, des infrastructures et de l’innovation.

Un moment de communion avec la diaspora

Avant de clore son séjour, le président Faye a rencontré la communauté sénégalaise du Japon, saluant sa contribution au rayonnement du pays et réaffirmant les liens de solidarité entre la Nation et sa diaspora.