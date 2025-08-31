Paix, gouvernance, jeunesse : la diplomatie offensive de Diomaye Faye au Japon

À l’occasion de sa participation à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a posé de nouveaux jalons pour consolider l’axe Dakar–Tokyo, à travers un partenariat ancré dans la formation professionnelle, l’innovation et la stabilité régionale.

Un centre pour l’avenir des compétences africaines

Moment symbolique de cette tournée, la signature d’un mémorandum de coopération entre le gouvernement sénégalais et la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), portant sur la construction d’une annexe du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal–Japon à Diamniadio. Ce nouvel établissement vise à former des jeunes dans des secteurs clés pour l’économie sénégalaise, avec le concours actif de grandes entreprises japonaises telles que Toyota Tsusho, Daikin, Yamaha, Toda et NEC.

Ce projet, qui s’inscrit dans la continuité des partenariats bilatéraux noués depuis plusieurs années, ambitionne de renforcer l’employabilité, accélérer le transfert de compétences et booster la compétitivité nationale, dans un pays où la jeunesse représente plus de 60 % de la population.

Plaidoyer pour une gouvernance mondiale plus équitable

Lors de la séance inaugurale de la TICAD, consacrée à la paix et à la sécurité, le président Faye a formulé un appel fort pour un financement pérenne et prévisible des opérations de maintien de la paix en Afrique, plaidant pour que le continent puisse compter sur des dispositifs fiables et souverains pour sa sécurité.

Il a également exigé une réforme structurelle du multilatéralisme, dénonçant une architecture actuelle de gouvernance mondiale trop déséquilibrée. « Le lien entre paix, sécurité et développement doit être reconnu comme fondamental », a-t-il insisté, appelant à une action conjointe et cohérente.

Une vision : “Sénégal 2050”

En présentant la stratégie de développement du pays à travers l’Agenda de transformation “Sénégal 2050”, le président Faye a invité les partenaires internationaux à s’associer à cette trajectoire ambitieuse, notamment à travers leur participation au Forum Invest in Sénégal, prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar.

Le chef de l’État a insisté sur l’importance d’investir dans les infrastructures, l’éducation, la formation et l’innovation, décrites comme les piliers d’une croissance durable et inclusive, à rebours des approches extractivistes ou de simple assistance.