Ousmane Sonko représenté à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération à Paris

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé ses remerciements à Bpifrance et à son directeur général, Nicolas Dufourcq, pour l’invitation à participer en qualité d’invité d’honneur à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération (BIG), prévue le 23 septembre 2025 à Paris. Empêché pour des raisons d’agenda, il ne pourra honorer cette invitation personnellement, mais sera représenté par un membre de son gouvernement.

Parallèlement, le chef du gouvernement sénégalais s’apprête à accueillir prochainement à Dakar son homologue français dans le cadre du Séminaire intergouvernemental (SIG), une initiative conjointe des deux Chefs d’État destinée à renforcer la coopération bilatérale.

Ousmane Sonko effectuera également une visite officielle aux Émirats Arabes Unis du 8 au 12 septembre 2025. Il y sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats.

Ce déplacement s’achèvera en Italie, les 13 et 14 septembre, où le Premier ministre rencontrera la diaspora sénégalaise d’Europe. Ces échanges permettront d’aborder les enjeux de gouvernance, le Plan de Redressement Économique et Social, ainsi que la place de la diaspora dans la Vision 2050 et l’Agenda National de Transformation du Sénégal.

La Primature rappelle que les informations officielles concernant l’agenda et les activités du Premier ministre sont disponibles sur ses canaux institutionnels, notamment ses pages certifiées sur les réseaux sociaux et le site officiel www.primature.sn.

