À Tivaouane, le Gamou 2025 placé sous le signe de la cohésion sociale

diatiger
By
diatiger
2 Min Read

La cérémonie officielle du Gamou 2025, marquant la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, s’est ouverte ce jeudi à Tivaouane, en présence d’une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine.

Moment fort du calendrier religieux sénégalais, le Gamou rassemble chaque année des centaines de milliers de fidèles venus de tout le pays et de la sous-région. L’édition 2025 se tient sous le thème : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », une formule qui résonne dans un contexte national où les appels au dialogue et à l’unité se multiplient.

Aux côtés de M. Tine, plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement. On note la présence d’Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, de Daouda Ngom (Environnement et Transition écologique), de Moustapha Guirassy (Éducation nationale), ainsi que d’Alioune Dione, en charge de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, ainsi que son collègue du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abbas Fall, participent également à la cérémonie, aux côtés des secrétaires d’État au Développement des PME-PMI et à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique.

Comme chaque année, les autorités religieuses de la ville sainte, haut lieu du mouridisme, doivent prononcer des allocutions centrées sur les valeurs de paix, de solidarité et de spiritualité, dans une ambiance marquée par les prières, les chants religieux (qasidas) et la ferveur populaire.

