Souveraineté, justice, prospérité : le Plan de redressement au cœur du Conseil des ministres

Le Chef de l’État, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 3 septembre 2025 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. Cette session a été marquée par un accent particulier mis sur le suivi du Plan de Redressement économique et social (PRES) ainsi que sur plusieurs dossiers stratégiques pour le développement du pays.

Dans son allocution d’ouverture, le Président Faye a adressé ses vives félicitations à la communauté musulmane sénégalaise à l’occasion du Maouloud, célébrant la naissance du Prophète Mahomet. Il a appelé le Gouvernement à assurer le bon déroulement des festivités à travers tout le territoire, soulignant le rôle majeur des chefs religieux dans la vie sociale et économique du pays. Une hausse des ressources budgétaires destinées au culte est prévue dès 2026, ainsi qu’un effort renforcé pour moderniser les cités religieuses.

Le Chef de l’État a ensuite réaffirmé l’importance du Plan de Redressement économique et social, lancé début août, qu’il considère comme un projet patriotique central pour le Sénégal. Il a insisté sur le respect des délais d’exécution, la mise en œuvre des réformes et la préparation rigoureuse de la loi de finances 2026, qui devra intégrer les programmes prioritaires.

La transformation économique passe notamment par le développement du secteur privé national, la création d’emplois et la mise en place de « champions nationaux » dans tous les secteurs. Le Président a chargé le Ministre de l’Industrie et du Commerce d’accélérer la nouvelle stratégie industrielle en lien avec les agropoles et les pôles territoriaux, avec des résultats attendus avant la fin de l’année.

Sur le plan de la gouvernance, plusieurs lois clés sur la transparence, la lutte contre la corruption et l’accès à l’information ont été saluées, marquant une avancée majeure dans la consolidation de la gouvernance publique.

Le Président a également insisté sur la nécessité d’une gestion proactive des inondations, avec un programme national à finaliser d’ici 2035, et un suivi hebdomadaire en Conseil des ministres.

Sur la scène internationale, la tenue à Dakar du Forum africain des systèmes alimentaires a été mise en avant, tout comme la récente visite du Premier Ministre Ousmane Sonko en Turquie, qui a abouti à plusieurs accords stratégiques et un engagement à tripler le volume des échanges commerciaux.

Le numérique est également au cœur des priorités, avec le lancement du Projet d’Accélération de l’Économie numérique (PAENS), financé par la Banque mondiale, et la refonte de la gouvernance numérique étatique.

Enfin, le projet du Réseau Gazier du Sénégal, pilier de la souveraineté énergétique, a été présenté comme une priorité stratégique majeure, avec des premiers chantiers attendus dès 2027.

Le Conseil des ministres a aussi adopté des textes législatifs importants, notamment un accord de coopération militaire avec la Guinée et la création d’une délégation générale aux affaires religieuses.

Le Président Faye se rendra prochainement aux Émirats Arabes Unis pour une visite officielle, témoignant de la volonté d’étendre la coopération internationale dans divers domaines.

