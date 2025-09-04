A la UneActualites

Jean-Baptiste Tine à Médina Baye : « Pas de politisation de la religion, mais un soutien assumé aux foyers religieux »

Présent mercredi à Médina Baye, dans la région de Kaolack, à l’occasion de la cérémonie officielle du Gamou international, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a réitéré l’engagement de l’État du Sénégal à soutenir les foyers religieux, tout en affirmant son attachement à la neutralité religieuse.

« Nous n’avons aucune volonté de politiser la religion ou les foyers religieux. Au contraire, nous avons le devoir de les soutenir », a déclaré le ministre, s’exprimant devant un parterre de dignitaires religieux et de fidèles venus de plusieurs pays.

Il a salué le rôle essentiel des guides religieux dans la cohésion sociale, la paix et l’éducation spirituelle au Sénégal, insistant sur la noblesse de leurs missions et sur la nécessité de leur apporter un appui sans équivoque de la part des autorités.

Présence religieuse et message du chef de l’État

Parmi les figures présentes à cette cérémonie figuraient plusieurs fils de Cheikh Ibrahima Niass, notamment Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, ainsi que Cheikh Mouhamadoul Mahy Alioune Cissé, porte-parole du Khalife général de la Faydatou Tidjania. Des délégations étrangères ont également participé à l’événement, témoignant de la dimension transnationale du Mawlid de Médina Baye.

Jean-Baptiste Tine a transmis aux autorités religieuses de Médina Baye les salutations du président Bassirou Diomaye Faye. Il a également évoqué les efforts en cours pour résoudre les problèmes récurrents liés aux inondations, qui touchent plusieurs localités du pays à chaque saison des pluies.

« Je compatis à la douleur des populations impactées, mais je peux vous rassurer que le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour régler définitivement les problèmes d’inondation », a-t-il assuré.

Appels à la paix et prières pour le pays

Le ministre a profité de cette tribune pour solliciter des prières en faveur du président de la République, de son gouvernement et de la réussite de leur mission à la tête de l’État. Il a également formulé un vœu pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Sénégal.

De son côté, le porte-parole du khalife, Cheikh Mouhamadoul Mahy Alioune Cissé, a rappelé l’héritage de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, connu pour son engagement en faveur d’un islam pacifique et d’une unité des peuples au-delà des frontières.

« Nous sommes rassurés par votre volonté de travailler pour le développement du Sénégal. Nous prions pour la réussite de la mission que le peuple sénégalais vous a confiée », a-t-il déclaré à l’adresse du ministre.

