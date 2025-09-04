Gamou 2025 : l’État déploie un dispositif national exceptionnel pour encadrer les célébrations

À l’occasion du Gamou 2025, célébré ce jeudi 4 septembre à travers tout le Sénégal, les autorités ont mis en place un important dispositif logistique et sécuritaire. Ce rassemblement religieux, qui attire chaque année des milliers de fidèles venus du pays, de la sous-région et de la diaspora, se tient cette année dans un contexte marqué par l’hivernage, les risques d’inondations et les défis liés aux grands mouvements de foule.

Le gouvernement sénégalais, à travers ses différents services techniques, a ainsi renforcé les mesures dans quatre secteurs clés : l’assainissement, la santé, la sécurité et l’alimentation en eau potable. Cette couverture opérationnelle s’étend du 31 août au 6 septembre 2025.

Assainissement : camions, toilettes mobiles et zones ciblées

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a déployé 99 camions pompeurs et vidangeurs, ainsi que 175 toilettes mobiles dans les principaux foyers religieux. Les localités concernées incluent notamment Tivaouane, Médina Baye, Léona Niassène, Thiénaba, Ndiassane, Guéoul, Guet Ardo, Ndiagne, Fass Ngom, Ngourane, Keur Mame Thierno Kandji, et la Famille Ndiéguène de Thiès.

Sécurité : contrôles, secours et coordination renforcée

La sécurité du Gamou repose sur un maillage stratégique du territoire par les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER).

Des opérations mixtes de contrôle routier sont menées sur les grands axes menant aux cités religieuses, accompagnées d’actions de sensibilisation dans les gares, sur les routes et aux abords des mosquées. Des infractions ont déjà été relevées, avec immobilisations de véhicules, saisies de motos et perception d’amendes forfaitaires.

Des unités spécialisées du Groupement d’incendie et de secours ont également été mobilisées : ambulances, véhicules de secours routier, camions citernes, véhicules légers et équipements anti-incendie.

En parallèle, des mesures spécifiques ont été prises pour :

Sécuriser les abattoirs et les domiciles des chefs religieux

Organiser des patrouilles dans les quartiers sensibles

Lutter contre les nuisances sonores autour des mausolées

Prévenir l’occupation anarchique de la voie publique

Faciliter les déplacements des véhicules transportant les fidèles

Santé : équipes médicales et postes de secours déployés

Dans le domaine de la santé, plusieurs centaines d’agents sont mobilisés, parmi lesquels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, secouristes et éléments de la Croix-Rouge.

Le dispositif comprend des ambulances médicalisées, des postes médicaux avancés, ainsi que la dotation en médicaments dans les structures de santé des cités religieuses. Des consultations gratuites sont organisées en partenariat avec le service de santé des armées et les sapeurs-pompiers.

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en place des Unités de secours d’urgence médicale (USUM) et mobilisé des motos d’intervention rapide dans les zones difficiles d’accès ou fortement congestionnées.

Alimentation en eau potable : renforcement des capacités

Avec l’augmentation ponctuelle de la demande en eau durant les grands événements religieux, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, via la SONES, a renforcé la production, le transport, le stockage et la distribution d’eau potable.

Des mesures spécifiques ont été prises pour Ndiassane et la Famille Ndiéguène de Thiès, incluant :

Ndiassane :

23 km d’extension du réseau

300 branchements sociaux

100 points d’eau

300 sites d’hébergement desservis

Famille Ndiéguène (Thiès) :

10,6 km d’extension du réseau

150 branchements sociaux

36 sites d’hébergement desservis

À travers ce dispositif multisectoriel, l’État entend garantir la sécurité sanitaire et physique des fidèles, tout en assurant la fluidité des mobilités et l’accès aux services essentiels, dans un esprit de prévention et d’anticipation.