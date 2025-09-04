A la UneActualites

Gamou 2025 : l’État déploie un dispositif national exceptionnel pour encadrer les célébrations

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

À l’occasion du Gamou 2025, célébré ce jeudi 4 septembre à travers tout le Sénégal, les autorités ont mis en place un important dispositif logistique et sécuritaire. Ce rassemblement religieux, qui attire chaque année des milliers de fidèles venus du pays, de la sous-région et de la diaspora, se tient cette année dans un contexte marqué par l’hivernage, les risques d’inondations et les défis liés aux grands mouvements de foule.

Le gouvernement sénégalais, à travers ses différents services techniques, a ainsi renforcé les mesures dans quatre secteurs clés : l’assainissement, la santé, la sécurité et l’alimentation en eau potable. Cette couverture opérationnelle s’étend du 31 août au 6 septembre 2025.

Assainissement : camions, toilettes mobiles et zones ciblées

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a déployé 99 camions pompeurs et vidangeurs, ainsi que 175 toilettes mobiles dans les principaux foyers religieux. Les localités concernées incluent notamment Tivaouane, Médina Baye, Léona Niassène, Thiénaba, Ndiassane, Guéoul, Guet Ardo, Ndiagne, Fass Ngom, Ngourane, Keur Mame Thierno Kandji, et la Famille Ndiéguène de Thiès.

Sécurité : contrôles, secours et coordination renforcée

DEPECHES

À Tivaouane, le Gamou 2025 placé sous le signe de la cohésion sociale
Souveraineté, justice, prospérité : le Plan de redressement au cœur du Conseil des ministres
Jean-Baptiste Tine à Médina Baye : « Pas de politisation de la religion, mais un soutien assumé aux foyers religieux »
Cohésion religieuse et mobilisation nationale pour célébrer la naissance du Prophète au Sénégal

La sécurité du Gamou repose sur un maillage stratégique du territoire par les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER).

Des opérations mixtes de contrôle routier sont menées sur les grands axes menant aux cités religieuses, accompagnées d’actions de sensibilisation dans les gares, sur les routes et aux abords des mosquées. Des infractions ont déjà été relevées, avec immobilisations de véhicules, saisies de motos et perception d’amendes forfaitaires.

Des unités spécialisées du Groupement d’incendie et de secours ont également été mobilisées : ambulances, véhicules de secours routier, camions citernes, véhicules légers et équipements anti-incendie.

En parallèle, des mesures spécifiques ont été prises pour :

  • Sécuriser les abattoirs et les domiciles des chefs religieux
  • Organiser des patrouilles dans les quartiers sensibles
  • Lutter contre les nuisances sonores autour des mausolées
  • Prévenir l’occupation anarchique de la voie publique
  • Faciliter les déplacements des véhicules transportant les fidèles

Santé : équipes médicales et postes de secours déployés

Dans le domaine de la santé, plusieurs centaines d’agents sont mobilisés, parmi lesquels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, secouristes et éléments de la Croix-Rouge.

Le dispositif comprend des ambulances médicalisées, des postes médicaux avancés, ainsi que la dotation en médicaments dans les structures de santé des cités religieuses. Des consultations gratuites sont organisées en partenariat avec le service de santé des armées et les sapeurs-pompiers.

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en place des Unités de secours d’urgence médicale (USUM) et mobilisé des motos d’intervention rapide dans les zones difficiles d’accès ou fortement congestionnées.

Alimentation en eau potable : renforcement des capacités

Avec l’augmentation ponctuelle de la demande en eau durant les grands événements religieux, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, via la SONES, a renforcé la production, le transport, le stockage et la distribution d’eau potable.

Des mesures spécifiques ont été prises pour Ndiassane et la Famille Ndiéguène de Thiès, incluant :

Ndiassane :

  • 23 km d’extension du réseau
  • 300 branchements sociaux
  • 100 points d’eau
  • 300 sites d’hébergement desservis

Famille Ndiéguène (Thiès) :

  • 10,6 km d’extension du réseau
  • 150 branchements sociaux
  • 36 sites d’hébergement desservis

À travers ce dispositif multisectoriel, l’État entend garantir la sécurité sanitaire et physique des fidèles, tout en assurant la fluidité des mobilités et l’accès aux services essentiels, dans un esprit de prévention et d’anticipation.

Share This Article
Previous Article Jean-Baptiste Tine à Médina Baye : « Pas de politisation de la religion, mais un soutien assumé aux foyers religieux »
Next Article Souveraineté, justice, prospérité : le Plan de redressement au cœur du Conseil des ministres
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Sénégal : l’exécutif accélère sur la mise en œuvre stricte du Plan de redressement économique, entre rigueur budgétaire et ambition souverainiste

A la UneInternational

Ousmane Sonko représenté à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération à Paris

Actualites

Réseau mobile, médias, logistique : les coulisses d’un Gamou sous haute vigilance

ActualitesSociete

De Kaolack à Al‑Azhar : l’itinéraire d’un érudit sénégalais devenu Shaykh al‑Islām

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

A la Une Sports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson

Football

Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros