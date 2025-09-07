Ousmane Sonko attendu à Abou Dabi : cap sur une diplomatie économique ambitieuse”

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko entame ce lundi une visite officielle de cinq jours aux Émirats arabes unis (EAU), dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social “Jubbanti Koom”. Il s’agit de sa troisième sortie hors du continent africain depuis sa nomination, après la Chine et la Turquie.

Accueilli avec les honneurs par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération et Émir d’Abou Dabi, Ousmane Sonko ambitionne de consolider un partenariat stratégique avec ce pays du Golfe devenu, en quelques décennies, un acteur incontournable sur la scène économique et diplomatique mondiale.

Des échanges commerciaux en forte croissance

Les relations économiques entre Dakar et Abou Dabi se sont nettement intensifiées ces dernières années. Les exportations sénégalaises vers les Émirats sont passées de 34,1 milliards FCFA en 2019 à 54,8 milliards en 2023, principalement en acide phosphorique et or. De leur côté, les importations ont bondi à 373,3 milliards FCFA, dominées par les hydrocarbures raffinés et des équipements industriels.

Coopération multisectorielle : ports, énergie, innovatio

Depuis 2008, l’émirati DP World gère le terminal portuaire de Dakar et pilote la construction du port en eaux profondes de Ndayane. Les EAU financent également des projets solaires et hydroélectriques, ainsi que des programmes d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat. En 2025, un nouveau projet en partenariat avec la DER/FJ et la Fondation Khalifa prévoit la création de 50 commerces de proximité pour les femmes et les jeunes, ainsi qu’un centre de formation aux métiers techniques à Dakar.

Un partenariat diplomatique et sécuritaire renfort

Le voyage du Premier ministre s’inscrit dans la continuité de la visite du président Bassirou Diomaye Faye en décembre 2024. Le Sénégal est le seul pays d’Afrique subsaharienne membre de l’Alliance pour la sécurité internationale, créée à l’initiative des Émirats et de la France en 2017.

Des accords bilatéraux, signés en 2019 et 2020, encadrent la coopération judiciaire et policière entre les deux États. Ce socle institutionnel renforce la dimension sécuritaire de la relation, dans un contexte régional marqué par l’instabilité.

Éducation et savoir : l’autre pilier de la coopération

Les Émirats offrent chaque année des bourses à des étudiants sénégalais, notamment à l’Université Sorbonne Abou Dabi. Des partenariats académiques sont en cours avec l’Université Cheikh Anta Diop, l’Université américaine de Dubaï et l’Université Al Qasimia de Sharjah.

Vers un nouvel axe Dakar-Abou Dabi ?

Dans un contexte mondial incertain, le Sénégal cherche à diversifier ses alliances. Les Émirats arabes unis, par leur expertise technologique, leur puissance financière et leur pragmatisme diplomatique, apparaissent comme un partenaire de choix. La visite d’Ousmane Sonko vise à traduire cette complémentarité en projets concrets, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’industrialisation, de la logistique et de l’agriculture.

Le Sénégal se positionne ainsi comme un hub ouest-africain tourné vers l’avenir, avec pour ambition de devenir un acteur économique structurant dans la sous-région.