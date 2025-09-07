Actualites

Jean-Baptiste Tine salue la République après son départ du ministère de l’Intérieur

À la suite du remaniement ministériel intervenu samedi soir, Jean-Baptiste Tine a officiellement quitté ses fonctions de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Dans un message publié sur sa page Facebook, l’ancien ministre a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités de l’État ainsi que les services sous sa tutelle.

“Au terme de ma mission à la tête du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, je suis ému de gratitude envers Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils m’ont accordée”, a-t-il écrit.

Nommé à ce poste clé au lendemain de l’élection présidentielle de mars 2024, le Général Tine aura occupé cette fonction pendant un peu plus d’un an. Il a été remplacé par Mouhamadou Bamba Cissé, nommé nouveau ministre de l’Intérieur.

Hommage à l’administration et appel à l’unité

Jean-Baptiste Tine a tenu à adresser sa sincère reconnaissance à l’ensemble des forces de sécurité et aux services du ministère.

“Je salue la Direction générale de la police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l’administration territoriale, ainsi que tous mes collaborateurs pour leur dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir.”

Il a également salué la Nation sénégalaise, à travers ces agents, pour sa confiance et son soutien constants.

Un passage relayé avec dignité

Dans un esprit de continuité républicaine, l’ancien ministre a adressé ses félicitations à son successeur :

“Je félicite chaleureusement le ministre Mouhamadou Bamba Cissé et lui adresse mes vœux de succès dans l’accomplissement de cette mission exigeante et essentielle pour notre pays.”

Se déclarant prêt à continuer à servir, Jean-Baptiste Tine a assuré de son soutien indéfectible dans la continuité du service de la République.

Une page tournée, une autre ouverte

“Je suis fier d’avoir pu contribuer, à ma manière, au développement et à la sécurité du pays. Je suis convaincu que l’avenir est prometteur et que nous continuerons à travailler ensemble pour bâtir un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère.”

Par ces mots, Jean-Baptiste Tine conclut un chapitre institutionnel fort de son parcours, marqué par une volonté affichée de rigueur, d’ordre et de modernisation de l’appareil sécuritaire sénégalais.

