À Abou Dhabi, Ousmane Sonko s’entretient avec le ministre émirati chargé des Affaires africaines

En déplacement officiel aux Émirats arabes unis, le Premier ministre sénégalais a tenu une séance de travail, ce mardi 9 septembre, avec le ministre émirati en charge des Affaires africaines. Objectif : consolider les relations bilatérales et explorer de nouveaux axes de coopération.

En visite officielle aux Émirats arabes unis, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a été reçu ce mardi 9 septembre 2025 par Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre émirati chargé des Affaires africaines. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Dakar et Abou Dhabi.

Lors de cette séance de travail, les deux responsables ont passé en revue plusieurs volets de la coopération bilatérale. Les discussions ont notamment porté sur les investissements, les infrastructures, l’agriculture, l’énergie, mais aussi sur les enjeux sécuritaires et de stabilité régionale, dans un contexte de recomposition des alliances stratégiques sur le continent africain.

Selon des sources proches de la délégation sénégalaise, cette visite s’inscrit dans une dynamique plus large de diversification des partenariats extérieurs du Sénégal, au moment où le pays cherche à attirer davantage d’investissements directs étrangers dans des secteurs jugés prioritaires.

Sheikh Shakhboot bin Nahyan, qui supervise la stratégie émiratie en direction de l’Afrique subsaharienne, a salué « le rôle stabilisateur » du Sénégal dans la sous-région, ainsi que « les opportunités économiques et humaines qu’offre le pays ».

Le Premier ministre sénégalais, de son côté, a exprimé son souhait de « voir les relations entre les deux pays se traduire davantage par des projets concrets et mutuellement bénéfiques », tout en rappelant l’engagement du Sénégal en faveur d’une coopération Sud-Sud renforcée.

Cette visite devrait être suivie de plusieurs réunions techniques entre les ministères sectoriels des deux pays, avec pour ambition de concrétiser de nouveaux accords de partenariat dans les mois à venir.