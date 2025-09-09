Éliminatoires Coupe du monde : le président Diomaye Faye appelle les Lions avant le match face à la RDC

À quelques heures du coup d’envoi, le Chef de l’État a échangé avec le staff technique et le capitaine Kalidou Coulibaly pour transmettre les encouragements de la Nation.

À la veille du match crucial opposant le Sénégal à la République démocratique du Congo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à adresser un message de soutien à l’équipe nationale.

Le chef de l’État s’est entretenu par téléphone avec le staff technique des Lions ainsi qu’avec le capitaine Kalidou Coulibaly. Lors de cet échange, le président Faye a transmis les prières, l’estime et les encouragements du peuple sénégalais à toute l’équipe.

Ce geste symbolique, à quelques heures d’une rencontre importante, vise à galvaniser les joueurs et à réaffirmer le soutien total de la nation derrière les Lions de la Teranga.

Le Sénégal affronte la RDC dans un match décisif pour la qualification à la prochaine Coupe du monde, prévue en 2026.