Entre ambition sportive, réformes judiciaires et souveraineté alimentaire, le Sénégal dans une phase charnière

À l’heure où les Lions de la Teranga s’apprêtent à défier les Léopards de la RDC dans un match crucial des éliminatoires du Mondial 2026, l’actualité nationale sénégalaise est rythmée par des secousses politiques et une réussite agricole inattendue.

Un duel à haute intensité à Kinshasa

Ce mardi 9 septembre, le Sénégal affronte la République démocratique du Congo à 16 heures au Stade des Martyrs de Kinshasa. La rencontre, comptant pour la huitième journée des qualifications de la zone Afrique, s’annonce décisive. Avec 15 points, les Lions talonnent les Congolais (16 points), leaders du groupe B. “Face au Congo aujourd’hui, ce sera une finale”, a déclaré le capitaine Kalidou Koulibaly, cité par L’As.

Une victoire propulserait le Sénégal en tête du groupe, à deux journées de la fin des qualifications. “On gagne ou on gagne”, affiche Source A, rappelant l’obligation de résultat pour les champions d’Afrique 2021.

Ministères clés : Yassine Fall et Me Bamba Cissé face à des dossiers explosifs

Sur le plan politique, la récente nomination de Yassine Fall à la Justice et de Me Bamba Cissé à l’Intérieur alimente les débats. Ces deux figures auront la lourde tâche de gérer des dossiers sensibles laissés par leurs prédécesseurs.

Sud Quotidien parle de “terrain miné”, en référence aux enquêtes toujours en cours sur les victimes des manifestations politiques de 2021 à 2024. WalfQuotidien estime que la nouvelle Garde des Sceaux “ne va pas chômer longtemps”, avec notamment les procédures de reddition des comptes impliquant plusieurs anciens dignitaires, comme Farba Ngom ou Samuel Sarr. La gestion de ces affaires sera scrutée de près, tant à l’intérieur qu’à l’international.

Une saison horticole record, mais des défis logistiques persistants

Dans un registre plus positif, Le Soleil annonce une campagne agricole 2024-2025 “historique” : la production de fruits et légumes a atteint 2,6 millions de tonnes, un record. Cette performance, présentée comme une avancée significative vers la souveraineté alimentaire, met cependant en lumière de nouveaux défis. Les capacités de stockage, de transformation et de valorisation industrielle restent limitées, menaçant de compromettre la durabilité de ces résultats.

