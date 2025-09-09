Politique

Assemblée nationale : Amadou Mbaye Dia succède à Amadou Bâ, nommé ministre

Le jeu des chaises musicales engagé depuis la formation du deuxième gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko livre ses premiers effets au Parlement. Le député Amadou Bâ, promu ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme le samedi 6 septembre, cède son fauteuil à Amadou Mbaye Dia, premier suppléant sur la liste départementale de Thiès issue des élections législatives du 17 novembre 2024.

Originaire de la capitale du rail et militant historique du Pastef dans le département, Amadou Mbaye Dia n’est pas un inconnu dans les cercles militants. Coordonnateur de la section de Thiès Ouest, il a été de tous les combats électoraux et politiques qui ont contribué à asseoir l’influence du parti d’Ousmane Sonko dans cette région stratégique.

Un travail de terrain salué au sein du parti

Selon ses camarades de parti, sa nomination est le résultat d’un “travail patient et structurant”. M. Dia a joué un rôle clé dans la constitution des listes départementales lors des législatives de 2024, participant activement au processus de sélection des candidats, dans un esprit de consensus qui a permis au Pastef de rafler les 15 communes du département de Thiès.

“Je suis conscient de la responsabilité qui m’incombe aujourd’hui”, a déclaré le nouveau député, évoquant son intention d’appuyer les réformes institutionnelles initiées par le régime, tout en plaidant pour une meilleure prise en charge des préoccupations locales.

Une priorité pour les territoires

Amadou Mbaye Dia inscrit son mandat dans une dynamique territoriale forte. Parmi les dossiers urgents qu’il souhaite porter à l’Assemblée nationale figurent notamment “le problème récurrent des chemins de fer”, la fermeture prolongée des Nouvelles Sociétés Textiles du Sénégal (Nsts), ou encore la situation de Mbour 4, où de nombreux chantiers sont à l’arrêt.

Il entend également défendre la création de PME/PMI à Kayar, le désenclavement des communes rurales, et l’accès aux services sociaux de base comme la santé et l’éducation. Dans la perspective de la création des pôles territoriaux annoncée par le gouvernement, il se positionne comme un relais entre les citoyens et l’État.

Vers des ambitions municipales ?

Loin de se limiter à un rôle parlementaire, Amadou Mbaye Dia n’exclut pas de briguer à l’avenir une fonction locale. “Je n’ai pas de complexe”, a-t-il déclaré à la presse, envisageant ouvertement une candidature à la mairie de Thiès-Ouest, à celle de la ville de Thiès, voire à la présidence du Conseil départemental.

“Ce serait simplement le sacre du mérite de mon militantisme et du travail collectif de la section communale, qui a remporté tous les bureaux de vote lors des dernières élections”, a-t-il ajouté.

Entre ambition sportive, réformes judiciaires et souveraineté alimentaire, le Sénégal dans une phase charnière
Affaire Farba Ngom : la CNDH demande sa libération provisoire pour raisons médicales
LES PLUS LUS
