Kédougou : la mine d’or de Boto livre son premier lingot et entre officiellement en production

C’est une étape symbolique mais hautement stratégique pour le secteur minier sénégalais. Le Groupe marocain Managem a annoncé la production du premier lingot d’or sur le site de Boto, situé dans la commune de Madina Baé, dans la région de Kédougou (sud-est) du Sénégal. Une annonce qui marque l’entrée en production effective de cette mine à ciel ouvert, considérée comme l’un des projets aurifères les plus ambitieux du pays.

Dans un communiqué transmis à l’Agence de presse sénégalaise (APS), le groupe minier se félicite de cette “étape décisive”, fruit de plus de deux ans de travaux intensifs, couronnés par une première coulée d’or. Ce jalon industriel vient également confirmer, selon Managem, la concrétisation de sa stratégie de croissance aurifère en Afrique de l’Ouest, région dans laquelle le groupe renforce progressivement son empreinte.

Un investissement stratégique de 350 millions d’euros

Le projet Boto représente un investissement global de 350 millions d’euros, soit plus de 167 milliards de francs CFA. La mine vise une production annuelle moyenne de 160 000 onces d’or (environ 5 tonnes) durant ses trois premières années d’exploitation, avec des réserves prouvées de 1,8 million d’onces, soit près de 56 tonnes. La durée de vie estimée du gisement est de douze ans.

Dotée d’une capacité d’extraction annuelle de 35 millions de tonnes de roche, l’infrastructure repose sur une usine de traitement capable de gérer jusqu’à 2,75 millions de tonnes de minerai par an. À cela s’ajoutent des installations modernes : centrale électrique de 23 MW, barrage hydraulique, dépôt de carburants, digue à résidus, base de vie, réseau routier et piste d’atterrissage.

Un impact économique et social local affirmé

Au plus fort de la construction, le site a mobilisé plus de 2 500 emplois, dont 90 % occupés par des Sénégalais. À terme, l’exploitation devrait générer plus de 1 500 emplois directs et indirects, avec des effets attendus sur le développement économique local et régional.

Le groupe affirme également avoir mis en œuvre un programme d’actions communautaires dès la phase de construction. Celui-ci vise à améliorer l’accès à l’eau potable, à la santé, à la formation professionnelle et à l’employabilité des jeunes et des femmes, autant de leviers que Managem considère comme fondamentaux dans sa stratégie de croissance durable.

Un projet minier aux standards internationaux

Pour Imad Toumi, président-directeur général de Managem, le lancement de la production à Boto symbolise un engagement envers l’excellence opérationnelle, le respect de l’environnement et une intégration harmonieuse dans les territoires. « Ce projet s’inscrit pleinement dans notre vision de croissance durable », a-t-il déclaré, cité dans le communiqué officiel.

Avec l’entrée en production de Boto, le Sénégal consolide sa position dans l’industrie aurifère ouest-africaine, tandis que le groupe Managem franchit une nouvelle étape dans son expansion régionale. Reste à voir comment ce projet influencera durablement le tissu économique de Kédougou, région longtemps marginalisée mais riche en ressources.

