RDC – Sénégal : Coup d’envoi à 16h, dans un stade des Martyrs en ébullition

Ce mardi à 16h, le stade des Martyrs de Kinshasa accueille bien plus qu’un simple match de football. C’est un affrontement à haute intensité entre deux géants africains, la République Démocratique du Congo et le Sénégal, pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

En tête du groupe B avec un petit point d’avance, les Léopards défient les Lions de la Téranga déterminés à reprendre la première place. Car dans cette course impitoyable vers le Mondial nord-américain, une seule nation validera son billet direct — les autres passeront par l’épreuve redoutable des barrages. Dans ce contexte, ce choc a tout d’une finale anticipée.

Un air de revanche pour les Lions

Le Sénégal a encore en travers de la gorge le match aller à Diamniadio, où la victoire s’était envolée dans les dernières minutes. Ce but concédé dans le temps additionnel avait précipité la fin du long mandat d’Aliou Cissé. Depuis, Pape Thiaw a pris les commandes et a su relancer une dynamique : 23 matchs sans défaite, une série record au niveau mondial.

Mais l’ancien sélectionneur des U20 n’a rien oublié. « C’est un souvenir douloureux », reconnaît-il. « Mais on a appris. On est venus avec des ambitions. Nous sommes le Sénégal, et nous sommes là pour nous imposer. »

Des Léopards métamorphosés

Sébastien Desabre, de son côté, a transformé la RDC. Depuis 2022, son équipe affiche un solide bilan : 13 victoires, 6 nuls, seulement 3 défaites. Portée par un public passionné, la RDC rêve de renouer avec la Coupe du Monde, cinquante ans après sa première et unique participation en 1974.

« Ce match est important, mais pas décisif », nuance Desabre. « On va jouer sans complexe. Avec notre public, on a une vraie opportunité. Le Sénégal, on le regardera les yeux dans les yeux. »

Une bataille mentale autant que physique

L’accueil réservé aux Lions à Kinshasa a déjà donné le ton. Ce match ne se jouera pas seulement sur le rectangle vert, mais aussi dans les têtes. Pour les cadres sénégalais, habitués aux grands rendez-vous, l’enjeu est clair : transmettre à la nouvelle génération l’expérience, la détermination et le sang-froid qui avaient permis d’arracher la qualification pour Qatar 2022 dans des conditions similaires.

Avec trois participations à la Coupe du Monde (2002, 2018, 2022), le Sénégal entend bien poursuivre son ascension sur l’échiquier mondial. Mais pour cela, il faudra rugir dans la jungle surchauffée de Kinshasa.

