« Le courage de rendre la justice » – Une tribune de Seydina Oumar Touré

Dans ce texte, Seydina Oumar Touré livre une réflexion profonde sur la différence entre connaître le droit et rendre la justice. Avec lucidité et audace, il dénonce l’illusion d’une justice détenue par une élite juridique souvent déconnectée des réalités sociales, tout en saluant l’espoir incarné par la nouvelle ministre de la Justice, Madame Yassine Fall. Au-delà de la technicité juridique, Touré rappelle que la justice est une vertu, et non un simple exercice intellectuel.

« Mes quelques années d’expérience au service du droit m’ont appris, que connaître le droit et faire preuve de justice ne sont pas forcément liés.

Un homme peut maîtriser parfaitement le droit, gravir toutes les marches de la connaissance juridique et faire montre d’une injustice et d’une malhonnêteté notoires. Un homme simple n’ayant peut être jamais monté les marches d’un amphithéâtre d’une faculté de droit peut être plus juste qu’un professeur agrégé ou un juge chevronné. En d’autres termes, pour rendre la justice on a besoin avant tout d’être courageux et pas forcément d’avoir des connaissances approfondies en droit». C’est ainsi que je m’exprimais en août 2023.

Si le droit est une science, la justice, comme nous l’ont enseigné les religions révélées et la philosophie morale (Aristote, Thomas d’Aquin, Averroès), est une « vertu ».

Nous avons eu, au Sénégal, un exemple pas des meilleurs, en fait, un malheureux exemple d’un agrégé de droit, Ministre de la Justice, qui a pu cautionner voire avaliser les pires injustices que notre pays ait connues.

Alors, à mon avis, la capacité à rendre la Justice ne saurait être mesurée à l’aune des belles syntaxes et de la verve mielleuse suivant l’éducation Napoléonienne (ou de Jules Ferry).

Le courage, la détermination, la rigueur, l’honnêteté et surtout l’engagement patriotique de madame Yassine FALL, nouvellement nommée Ministre de la Justice, sont gages d’une justice équitable qui répond aux attentes de la majorité des sénégalais.

Certains se prennent pour les dépositaires de la science infuse dans notre pays. Pourtant, il aurait suffit de changer de langue officielle pour en faire des illettrés comme disait Monsieur le Ministre Abdourahmane DIOUF.

En somme, il faut croire en l’Afrique et aux africains. Mais aussi et surtout, il faut croire aux valeurs africaines. C’est en quelque sorte de l’estime de soi et des siens sans prétentions aucunes.

Seydina Oumar TOURÉ

