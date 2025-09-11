Diomaye Faye à ses ministres : « L’heure est à l’action, aux résultats et à la rigueur »

Ce mercredi 10 septembre 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, la première depuis la formation du nouveau gouvernement intervenu par décret présidentiel le 6 septembre dernier. À cette occasion, le chef de l’État a solennellement fixé les orientations et priorités stratégiques de l’action gouvernementale, dans un contexte de transition vers un nouveau cycle politique et institutionnel.

Dans son discours liminaire, le Président Faye a tenu à saluer l’engagement des ministres sortants, qui ont accompagné, sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko, la mise en œuvre des premières étapes du projet politique porté par la nouvelle majorité. Il a également adressé ses félicitations aux ministres reconduits, tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux entrants.

Faisant preuve de pédagogie républicaine, le Président a rappelé que la fonction ministérielle est une charge exceptionnelle, reposant sur la confiance du chef de l’État, mais également sur une obligation permanente d’exemplarité, d’intégrité et de rigueur dans le service de l’intérêt général. Il a insisté sur la nécessité, pour chaque membre du gouvernement, d’incarner à tout instant « la sacralité de l’État, le culte du service public et l’engagement patriotique ».

Une gouvernance fondée sur l’action, la collégialité et les résultats

Le Chef de l’État a posé les bases d’un gouvernement d’action, structuré autour de la collégialité, de la solidarité et de la performance. L’Exécutif doit, selon lui, devenir « une force collective de propositions et de réalisations » répondant aux attentes et exigences de la population, en cohérence avec le projet politique porté et plébiscité lors des dernières élections.

Dans ce sens, le Président a invité chaque département ministériel à adopter une gestion axée sur les résultats, fondée sur la méthode, l’évaluation, la réactivité et l’efficacité. Il a souligné l’importance de l’intensification de la mise en œuvre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), pierre angulaire de la stratégie gouvernementale, tout en respectant les jalons définis par l’Agenda national de Transformation.

Une mobilisation autour du projet de Loi de finances 2026

Le Président de la République a, par ailleurs, fixé un cap clair pour les prochaines semaines : la finalisation du projet de Loi de finances 2026, en insistant sur la coordination étroite entre le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, les ministères sectoriels concernés et le Premier ministre. Il a souligné le caractère urgent de cette tâche, qui devra intégrer les priorités définies dans les orientations présidentielles.

En filigrane de ce Conseil des ministres, c’est toute une philosophie de gouvernance qui se dessine : souveraineté dans les choix économiques, rigueur dans la conduite de l’État, proximité dans l’action publique et performance dans les résultats attendus. Le nouveau gouvernement est ainsi placé sous le signe de l’exigence, de la responsabilité collective et d’une obligation de résultats concrets à court et moyen termes.