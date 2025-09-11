A la UneActualites

Gestion axée sur les résultats : le Chef de l’État rappelle les exigences de performance

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 10 septembre 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République.

Au début de la séance, le Chef de l’État a réaffirmé les principes qui doivent guider l’action du nouveau gouvernement, issu du remaniement du 6 septembre dernier. Il a rappelé la nécessité d’un engagement collectif fort, fondé sur la collégialité, la solidarité gouvernementale, l’éthique de responsabilité, et la redevabilité permanente à l’endroit du peuple sénégalais.

Le Président de la République a invité les membres du gouvernement à inscrire leur action dans une logique de résultats tangibles, au service exclusif des citoyens. Il a, à cet égard, demandé à chaque ministre de s’attacher, avec méthode et rigueur, à la mise en œuvre d’une gestion axée sur les résultats au sein de son département.

Le Chef de l’État a insisté sur l’importance d’intensifier la mise en œuvre optimale du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), en veillant scrupuleusement au respect des séquences temporelles et des stratégies sectorielles opérationnelles inscrites dans l’Agenda national de Transformation.

Dans cette dynamique, le Président de la République a rappelé à chaque ministre l’urgence d’exécuter, sous la coordination du Premier ministre, les programmes, projets, réformes et textes réglementaires attendus. Ces actions doivent répondre aux directives présidentielles et aux attentes légitimes des populations, en particulier dans les domaines prioritaires tels que :

DEPECHES

Rencontre à Abu Dhabi entre Ousmane Sonko et Cheikh Mansour Bin Zayed, vice-Président des Émirats
L’agriculture comme moteur d’insertion : DER et ANIDA en synergie
Agriculture, fiscalité et infrastructures : l’État ajuste ses priorités
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : le gouvernement mobilisé pour une organisation réussie
  • La souveraineté alimentaire et industrielle
  • L’emploi des jeunes
  • L’éducation et la formation professionnelle
  • La santé publique
  • L’amélioration du cadre de vie et des infrastructures
  • La modernisation de l’administration publique

Le Chef de l’État a, enfin, exhorté le Gouvernement à renforcer sa capacité de pilotage stratégique, à assurer un suivi rigoureux de l’exécution des politiques publiques et à garantir une communication gouvernementale cohérente, transparente et responsable.

Il a réitéré son attachement à une gouvernance sobre, vertueuse et efficace, tournée vers la satisfaction des besoins fondamentaux des Sénégalais et la transformation structurelle de l’économie nationale.

Le Conseil a ensuite examiné les points inscrits à l’ordre du jour.

Share This Article
Previous Article Nouveau maire, nouvelle vision : Abass Fall veut une capitale moderne et inclusive
Next Article Diomaye Faye à ses ministres : « L’heure est à l’action, aux résultats et à la rigueur »
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Le Chef de l’État fixe de nouveaux caps pour l’action sociale, économique et culturelle du gouvernement

A la UneActualites

Diomaye Faye à ses ministres : « L’heure est à l’action, aux résultats et à la rigueur »

A la UneActualites

Nouveau maire, nouvelle vision : Abass Fall veut une capitale moderne et inclusive

A la UneActualites

Sonko reçoit le Fonds d’Abu Dhabi pour poser les bases d’une coopération renouvelée

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc