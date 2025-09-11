Gestion axée sur les résultats : le Chef de l’État rappelle les exigences de performance

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 10 septembre 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République.

Au début de la séance, le Chef de l’État a réaffirmé les principes qui doivent guider l’action du nouveau gouvernement, issu du remaniement du 6 septembre dernier. Il a rappelé la nécessité d’un engagement collectif fort, fondé sur la collégialité, la solidarité gouvernementale, l’éthique de responsabilité, et la redevabilité permanente à l’endroit du peuple sénégalais.

Le Président de la République a invité les membres du gouvernement à inscrire leur action dans une logique de résultats tangibles, au service exclusif des citoyens. Il a, à cet égard, demandé à chaque ministre de s’attacher, avec méthode et rigueur, à la mise en œuvre d’une gestion axée sur les résultats au sein de son département.

Le Chef de l’État a insisté sur l’importance d’intensifier la mise en œuvre optimale du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), en veillant scrupuleusement au respect des séquences temporelles et des stratégies sectorielles opérationnelles inscrites dans l’Agenda national de Transformation.

Dans cette dynamique, le Président de la République a rappelé à chaque ministre l’urgence d’exécuter, sous la coordination du Premier ministre, les programmes, projets, réformes et textes réglementaires attendus. Ces actions doivent répondre aux directives présidentielles et aux attentes légitimes des populations, en particulier dans les domaines prioritaires tels que :

La souveraineté alimentaire et industrielle

L’emploi des jeunes

L’éducation et la formation professionnelle

La santé publique

L’amélioration du cadre de vie et des infrastructures

La modernisation de l’administration publique

Le Chef de l’État a, enfin, exhorté le Gouvernement à renforcer sa capacité de pilotage stratégique, à assurer un suivi rigoureux de l’exécution des politiques publiques et à garantir une communication gouvernementale cohérente, transparente et responsable.

Il a réitéré son attachement à une gouvernance sobre, vertueuse et efficace, tournée vers la satisfaction des besoins fondamentaux des Sénégalais et la transformation structurelle de l’économie nationale.

Le Conseil a ensuite examiné les points inscrits à l’ordre du jour.