Décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké : le Premier ministre Ousmane Sonko rend un hommage appuyé au guide spirituel de Darou Khoudouss

À la suite du décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudouss, le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé sa profonde tristesse et rendu un vibrant hommage à la mémoire du guide spirituel mouride, saluant une figure « d’une envergure spirituelle, culturelle, intellectuelle et humaine exceptionnelle ».

Dans un message empreint d’émotion, le chef du gouvernement est revenu sur une rencontre marquante qu’il eut avec le défunt en 2017. À l’époque, l’un des chambellans de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké l’avait contacté pour l’inviter à Touba, précisant que le guide spirituel souhaitait recevoir des exemplaires de ses deux ouvrages.

« Je me rendis donc à Touba, où je séjournai quarante-huit heures auprès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké. Durant ces deux jours, nous eûmes de longues et riches conversations sur la religion et sur le pays, ses défis et ses espoirs », a raconté Ousmane Sonko, soulignant la profondeur de leurs échanges et la qualité humaine de son hôte.

Le Premier ministre évoque avec respect le début d’« une relation profonde, nourrie d’affection, de respect et d’une admiration sincère ». Il décrit le défunt comme un homme de grande sagesse, dont la parole « éclaire sans jamais écraser » et dont la présence « apaise autant qu’elle élève ».

Dans son message de condoléances, M. Sonko adresse ses pensées les plus attristées au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à l’ensemble de la communauté mouride, ainsi qu’au peuple sénégalais tout entier. Il conclut en priant pour que « la Miséricorde et le pardon d’Allah l’accompagnent dans l’au-delà ».

Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké laisse derrière lui une empreinte spirituelle durable et un héritage moral salué bien au-delà des cercles confrériques.

La DER/FJ porte plainte pour diffamation contre une militante de Pastef
Linguère : un guichet Wave attaqué, 20 millions de francs CFA emportés
Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère
Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit l’Imam El Hadj Ousmane Fansou Bodian
