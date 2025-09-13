Actualites

Le Président de la République et le Premier ministre rendent hommage à Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké

diatiger
By
diatiger
2 Min Read

Le décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudouss, survenu récemment, suscite une vive émotion au sein de la communauté mouride et de l’ensemble de la Nation. À cette occasion, les plus hautes autorités de l’État ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à la mémoire du défunt guide spirituel.

Dans un message solennel, le Président de la République a fait part de sa « profonde tristesse » à l’annonce du rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké.

« Je présente mes condoléances attristées au Khalife général des mourides, à sa famille et à toute la communauté », a déclaré le chef de l’État.
« Qu’Allah l’accueille en Son Paradis et perpétue son œuvre. »

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a également tenu à témoigner de l’influence spirituelle et humaine du défunt. Revenant sur une visite personnelle en 2017, il a évoqué une rencontre marquante avec le Khalife de Darou Khoudouss, soulignant la profondeur des échanges qu’ils avaient eus à l’époque : « Ce séjour marqua le début d’une relation profonde, nourrie d’affection, de respect et d’une admiration sincère », a-t-il rappelé.

Le chef du gouvernement a salué « une envergure spirituelle, culturelle, intellectuelle et humaine exceptionnelle », et présenté ses condoléances au Khalife général Serigne Mountakha Mbacké, à la communauté mouride et à l’ensemble du peuple sénégalais.

Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, figure respectée au sein de la confrérie mouride, laisse derrière lui un héritage de piété, de savoir et de dévouement. Son engagement au service de la foi et de la communauté continuera d’inspirer des générations.

