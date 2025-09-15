Politique

Assemblée nationale : ouverture de la deuxième session parlementaire extraordinaire

L’Assemblée nationale a entamé, ce lundi 15 septembre, sa deuxième session parlementaire extraordinaire de l’année. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur El Malick Ndiaye, président de l’institution.

Trois projets de loi d’importance stratégique figurent à l’ordre du jour de cette session. Ils concernent des domaines clés de la fiscalité et de l’investissement, avec des retombées attendues sur l’économie nationale.

Il s’agit :

  • du projet de loi portant modification de la Redevance sur l’accès ou l’utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL) ;
  • du projet de loi n°17/2025 modifiant la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts ;
  • et du projet de loi n°16/2025 portant Code des investissements.

Ces réformes, selon les autorités, visent à adapter le cadre fiscal et réglementaire aux exigences actuelles de l’économie sénégalaise et aux mutations rapides des marchés, en particulier dans le secteur numérique et celui des investissements.

Les députés auront à débattre de ces textes au cours des prochains jours, dans un climat où les enjeux budgétaires et la nécessité de renforcer l’attractivité économique du pays devraient occuper une place centrale. Des échanges nourris sont attendus au sein de l’hémicycle, entre majorité et opposition, autour de l’impact réel de ces réformes sur la compétitivité, les recettes publiques et l’environnement des affaires.

L’issue des discussions sera suivie de près par les acteurs économiques et sociaux, conscients du rôle décisif que peuvent jouer ces nouvelles dispositions dans la trajectoire de croissance du Sénégal.

