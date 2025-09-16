Inondations : la situation maîtrisée à Kaolack, selon les autorités

Les services techniques de l’État sénégalais assurent que la situation est désormais sous contrôle à Kaolack (centre), après les fortes précipitations qui ont récemment affecté cette ville, capitale de la région du Saloum, selon un bulletin officiel publié lundi par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) poursuit ses opérations de curage des canalisations dans les quartiers les plus touchés. À Dialègne, les travaux ont été finalisés dans la matinée, tandis qu’à Médina Baye, une intervention a été momentanément interrompue à cause d’un bouchon dans le réseau, précise le document.

À Ngagne Saer, une électropompe est tombée en panne après un choc au niveau du moteur, mais une motopompe de 150 m³/h a été déployée en remplacement pour assurer la continuité des évacuations d’eau.

Selon les services de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), aucune incidence majeure n’a été signalée en fin de journée lundi dans les zones couvertes par les ouvrages d’assainissement de Kaolack.

Le bulletin officiel fait également état d’une pluie d’intensité modérée à Touba, le 15 septembre, sans conséquence notable sur les opérations en cours. Les équipes de l’ONAS poursuivent notamment la sécurisation du bassin de Pofdy.

À Keur Kabb, la situation reste stable grâce à l’ouvrage récemment mis en service, qui reçoit les eaux de Keur Niang et de Nguélémou. Le niveau demeure toutefois élevé à Nguélémou, point de convergence des eaux issues des bassins voisins.

Les autorités ont renforcé la sécurité des ouvrages de Darou Rahman et de Pofdy en refoulant les eaux vers Nguélémou, avant leur évacuation vers Keur Kabb. Une portion de route précédemment coupée par les eaux près du bassin de Darou Rahman a par ailleurs été remblayée et rouverte à la circulation, selon la même source.

Malgré ces progrès, plusieurs localités du pays restent exposées aux effets des dernières pluies. À Diourbel, des accumulations d’eau ont rendu impraticables une partie du marché central et un tronçon de la rue Ngolomit. Le quartier Keur Cheikh à Pikine est également touché.

L’ONAS a mobilisé des camions pour désengorger les zones inondées de Diourbel, où les stations de Roukou Bou Séw et de Ngolomit, ainsi que le système de pompage de 600 m³/h installé à Roukou Bou Séw, ont permis d’éviter une aggravation de la situation.

Dans le département de Mbour, des averses ont été enregistrées ce 15 septembre, entre 15h30 et 16h. Des accumulations d’eau ont été observées à Joal et dans certains quartiers de Mbour, surtout ceux dépourvus de réseau d’assainissement. Les zones équipées, en revanche, ont vu leurs eaux pluviales être rapidement évacuées, selon le bulletin.